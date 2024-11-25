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Major League Soccer
25 ноября 2024, 12:15 |
48
0

Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Ред Буллз – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала MLS

25 ноября 2024, 12:15 |
48
0
Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Ред Буллз – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 23 на 24 ноября в первом матче четвертьфинала MLS встретились команды «Нью-Йорк Сити» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Ред Буллз» одержали уверенную победу 2:0 и прошли в полуфинал.

MLS. 1/4 финала. 24 ноября

«Нью-Йорк Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 0:2

Голы: Карбальо 16, Ванзейр, 25

Видеообзор матча:

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Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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