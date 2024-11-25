Major League Soccer25 ноября 2024, 12:15 |
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Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Ред Буллз – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала MLS
25 ноября 2024, 12:15 |
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В ночь с 23 на 24 ноября в первом матче четвертьфинала MLS встретились команды «Нью-Йорк Сити» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
«Ред Буллз» одержали уверенную победу 2:0 и прошли в полуфинал.
MLS. 1/4 финала. 24 ноября
«Нью-Йорк Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 0:2
Голы: Карбальо 16, Ванзейр, 25
Видеообзор матча:
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