Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Ред Буллз – 0:2. Видео голов и обзор матча

В ночь с 23 на 24 ноября в первом матче четвертьфинала MLS встретились команды «Нью-Йорк Сити» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Ред Буллз» одержали уверенную победу 2:0 и прошли в полуфинал.

MLS. 1/4 финала. 24 ноября

«Нью-Йорк Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 0:2

Голы: Карбальо 16, Ванзейр, 25

Видеообзор матча: