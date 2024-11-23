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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 23:30 | Обновлено 23 ноября 2024, 23:37
70
0

Пушич отпраздновал 10-ю крупную победу в УПЛ

Юбилейную победу наставник горняков одержал в 33-м матче

23 ноября 2024, 23:30 | Обновлено 23 ноября 2024, 23:37
70
0
Пушич отпраздновал 10-ю крупную победу в УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич (справа)

Крупная победа «Шахтера» над «Ингульцом» (6:0) стала 10-й для наставника горняков Марино Пушича в чемпионатах Украины. Юбилейный разгром босниец отпраздновал в 33-м матче. Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только двум тренерам горняков - Виктору Прокопенко и Паулу Фонсеке, которым, к слову, принадлежит на пару и рекорд УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 10 крупных побед в УПЛ тренеров Шахтера

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

21-й

Виктор ПРОКОПЕНКО

17.08.2000

Металлист

8:0 (д)

21-й

Паулу ФОНСЕКА

25.02.2018

Звезда

5:0 (д)

33-й

Марино ПУШИЧ

23.11.2024

Ингулец

6:0 (д)

38-й

Луиш КАШТРУ

17.10.2020

Львов

5:1 (д)

45-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

24.09.2005

Закарпатье

3:0 (г)

64-й

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

14.11.1993

Заря

4:0 (г)

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цифры и факты Шахтер Донецк Марино Пушич Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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