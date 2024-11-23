Пушич отпраздновал 10-ю крупную победу в УПЛ

Крупная победа «Шахтера» над «Ингульцом» (6:0) стала 10-й для наставника горняков Марино Пушича в чемпионатах Украины. Юбилейный разгром босниец отпраздновал в 33-м матче. Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только двум тренерам горняков - Виктору Прокопенко и Паулу Фонсеке, которым, к слову, принадлежит на пару и рекорд УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 10 крупных побед в УПЛ тренеров Шахтера