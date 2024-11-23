Пушич отпраздновал 10-ю крупную победу в УПЛ
Юбилейную победу наставник горняков одержал в 33-м матче
Крупная победа «Шахтера» над «Ингульцом» (6:0) стала 10-й для наставника горняков Марино Пушича в чемпионатах Украины. Юбилейный разгром босниец отпраздновал в 33-м матче. Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только двум тренерам горняков - Виктору Прокопенко и Паулу Фонсеке, которым, к слову, принадлежит на пару и рекорд УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Количество матчей на первые 10 крупных побед в УПЛ тренеров Шахтера
|
Матч
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
21-й
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
17.08.2000
|
Металлист
|
8:0 (д)
|
21-й
|
Паулу ФОНСЕКА
|
25.02.2018
|
Звезда
|
5:0 (д)
|
33-й
|
Марино ПУШИЧ
|
23.11.2024
|
Ингулец
|
6:0 (д)
|
38-й
|
Луиш КАШТРУ
|
17.10.2020
|
Львов
|
5:1 (д)
|
45-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
24.09.2005
|
Закарпатье
|
3:0 (г)
|
64-й
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
14.11.1993
|
Заря
|
4:0 (г)
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