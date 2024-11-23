Динамо забило 120-й мяч Черноморцу в чемпионатах Украины

Гол Валентина Рубчинского стал 120-м для «Динамо» в матчах с «Черноморцем» в чемпионатах Украины. 74 раза киевляне поражали ворота одесситов дома и 46 - в гостях.

В УПЛ больше мячей одному сопернику забивали только сами динамовцы во встречах с «Ворсклой» – 128, а также «Шахтер» в поединках с «Мариуполем» и «Зарей» – по 127.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ