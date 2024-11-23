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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 22:46 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:53
38
0

Динамо забило 120-й мяч Черноморцу в чемпионатах Украины

В УПЛ киевляне чаще поражали только ворота «Ворсклы»

23 ноября 2024, 22:46 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:53
38
0
Динамо забило 120-й мяч Черноморцу в чемпионатах Украины
ФК Динамо

Гол Валентина Рубчинского стал 120-м для «Динамо» в матчах с «Черноморцем» в чемпионатах Украины. 74 раза киевляне поражали ворота одесситов дома и 46 - в гостях.

В УПЛ больше мячей одному сопернику забивали только сами динамовцы во встречах с «Ворсклой» – 128, а также «Шахтер» в поединках с «Мариуполем» и «Зарей» – по 127.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ

Клуб

Соперник

Голы

Игры

Ср. рез.

Динамо

Ворскла

128

58

2,21

Шахтер

Мариуполь

127

47

2,70

Шахтер

Заря

127

52

2,44

Динамо

Черноморец

120

54

2,22

Шахтер

Ворскла

119

58

2,09

Шахтер

Карпаты

118

54

2,19

Шахтер

Черноморец

117

56

2,09

Динамо

Заря

114

55

2,07

Динамо

Металлург З

110

45

2,44

Динамо

Мариуполь

110

46

2,39

Шахтер

Металлург З

102

47

2,17

Шахтер

Таврия

101

46

2,20
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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