Динамо забило 120-й мяч Черноморцу в чемпионатах Украины
В УПЛ киевляне чаще поражали только ворота «Ворсклы»
Гол Валентина Рубчинского стал 120-м для «Динамо» в матчах с «Черноморцем» в чемпионатах Украины. 74 раза киевляне поражали ворота одесситов дома и 46 - в гостях.
В УПЛ больше мячей одному сопернику забивали только сами динамовцы во встречах с «Ворсклой» – 128, а также «Шахтер» в поединках с «Мариуполем» и «Зарей» – по 127.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ
|
Клуб
|
Соперник
|
Голы
|
Игры
|
Ср. рез.
|
Динамо
|
Ворскла
|
128
|
58
|
2,21
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
127
|
47
|
2,70
|
Шахтер
|
Заря
|
127
|
52
|
2,44
|
Динамо
|
Черноморец
|
120
|
54
|
2,22
|
Шахтер
|
Ворскла
|
119
|
58
|
2,09
|
Шахтер
|
Карпаты
|
118
|
54
|
2,19
|
Шахтер
|
Черноморец
|
117
|
56
|
2,09
|
Динамо
|
Заря
|
114
|
55
|
2,07
|
Динамо
|
Металлург З
|
110
|
45
|
2,44
|
Динамо
|
Мариуполь
|
110
|
46
|
2,39
|
Шахтер
|
Металлург З
|
102
|
47
|
2,17
|
Шахтер
|
Таврия
|
101
|
46
|
2,20
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