Буяльский забил 80-й мяч в карьере
Капитан киевлян стал автором 100-го гола «Динамо» в УПЛ при Александре Шовковском
В матче с «Черноморцем» (3:1) Виталий Буяльский забил 80-й мяч в карьере. 77 раз он отличился за «Динамо» и 3 - за «Говерлу». 64 автографа в воротах соперников 31-летний капитан киевлян поставил в УПЛ, 14 - в еврокубках, по 1 - в Кубке и Суперкубке Украины. На отечественной арене Виталий забивал 26 клубам. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Зари» – 7, «Александрии» – 6, «Львова» и «Черноморца» – по 5. Ко всему прочему гол Буяльского стал 100-м для «Динамо» в чемпионатах Украины при Александре Шовковском.
К слову, юбилей в поединке с «моряками» отметил и Владислав Ванат, забивший 40-й мяч в клубной карьере (ЧУ – 36, КУ – 1, ЕК – 3).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
80 голов в карьере Виталия Буяльского
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
2013/14
|
Говерла
|
3
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2014/15
|
Динамо
|
2
|
-
|
-
|
1
|
3
|
2015/16
|
Динамо
|
2
|
-
|
-
|
2
|
4
|
2016/17
|
Динамо
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2
|
2017/18
|
Динамо
|
4
|
-
|
-
|
2
|
6
|
2018/19
|
Динамо
|
3
|
-
|
1
|
2
|
6
|
2019/20
|
Динамо
|
9
|
-
|
-
|
2
|
11
|
2020/21
|
Динамо
|
5
|
1
|
-
|
3
|
9
|
2021/22
|
Динамо
|
9
|
-
|
-
|
-
|
9
|
2022/23
|
Динамо
|
12
|
-
|
-
|
1
|
13
|
2023/24
|
Динамо
|
10
|
-
|
-
|
-
|
10
|
2024/25
|
Динамо
|
4
|
-
|
-
|
-
|
4
|
Итого
|
|
64
|
1
|
1
|
14
|
80
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