В матче с «Черноморцем» (3:1) Виталий Буяльский забил 80-й мяч в карьере. 77 раз он отличился за «Динамо» и 3 - за «Говерлу». 64 автографа в воротах соперников 31-летний капитан киевлян поставил в УПЛ, 14 - в еврокубках, по 1 - в Кубке и Суперкубке Украины. На отечественной арене Виталий забивал 26 клубам. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Зари» – 7, «Александрии» – 6, «Львова» и «Черноморца» – по 5. Ко всему прочему гол Буяльского стал 100-м для «Динамо» в чемпионатах Украины при Александре Шовковском.

К слову, юбилей в поединке с «моряками» отметил и Владислав Ванат, забивший 40-й мяч в клубной карьере (ЧУ – 36, КУ – 1, ЕК – 3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

80 голов в карьере Виталия Буяльского