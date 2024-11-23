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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 22:33 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:41
105
0

Буяльский забил 80-й мяч в карьере

Капитан киевлян стал автором 100-го гола «Динамо» в УПЛ при Александре Шовковском

23 ноября 2024, 22:33 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:41
105
0
Буяльский забил 80-й мяч в карьере
ФК Динамо. Виталий Буяльский

В матче с «Черноморцем» (3:1) Виталий Буяльский забил 80-й мяч в карьере. 77 раз он отличился за «Динамо» и 3 - за «Говерлу». 64 автографа в воротах соперников 31-летний капитан киевлян поставил в УПЛ, 14 - в еврокубках, по 1 - в Кубке и Суперкубке Украины. На отечественной арене Виталий забивал 26 клубам. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Зари» – 7, «Александрии» – 6, «Львова» и «Черноморца» – по 5. Ко всему прочему гол Буяльского стал 100-м для «Динамо» в чемпионатах Украины при Александре Шовковском.

К слову, юбилей в поединке с «моряками» отметил и Владислав Ванат, забивший 40-й мяч в клубной карьере (ЧУ – 36, КУ – 1, ЕК – 3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

80 голов в карьере Виталия Буяльского

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

2013/14

Говерла

3

-

-

-

3

2014/15

Динамо

2

-

-

1

3

2015/16

Динамо

2

-

-

2

4

2016/17

Динамо

1

-

-

1

2

2017/18

Динамо

4

-

-

2

6

2018/19

Динамо

3

-

1

2

6

2019/20

Динамо

9

-

-

2

11

2020/21

Динамо

5

1

-

3

9

2021/22

Динамо

9

-

-

-

9

2022/23

Динамо

12

-

-

1

13

2023/24

Динамо

10

-

-

-

10

2024/25

Динамо

4

-

-

-

4

Итого

64

1

1

14

80

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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