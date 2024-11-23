Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Если победили, значит, тактика была правильной»

23 ноября в 15:30 состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Черноморцем» (3:1). Полузащитник киевского клуба Виталий Буяльский высказался о победе в игре:

– Вы восстановились после повреждения и были одним из лучших игроков сегодня на поле в составе «Динамо». Так что можно сказать, что международная пауза пошла вам на пользу?

– Да, я пропустил дней семь, а потом начал тренироваться по индивидуальной программе, а ближе к возвращению наших сборников уже вернулся в общую группу.

– «Черноморец» вас чем-то удивил?

– Не скажу, что удивил. Мы смотрели видео, как они выходят из обороны и играют в атаке, поэтому, в общем-то, были к этому готовы.

– Вы отличились забитым мячом и двумя результативными передачами – чувствуете себя довольным?

– Кто-то из наших игроков был в лучшей ситуации. Если это случается, нужно отдавать ему передачу. Так же и в ситуации с моим голом – правильно, что мне отдали передачу. Если бы не забил, тогда сказал бы, что это неверное решение, ведь справа забегал футболист, находившийся в лучшей ситуации, чем я.

– Большая ли для вас досада пропущенный на последних минутах мяч?

– Да, каждый гол, который мы пропускаем, дается нам тяжело психологически. Мы, как команда, не можем сыграть «на ноль», но будем стараться делать это в будущем. Потому что сегодня при таком счете, можно сказать, расслабились и поэтому пропустили.

– Сегодня у «Динамо» изменилась тактика, как ее восприняли, понравилась ли?

– Если победили, значит, тактика была правильной. Но мне кажется, мы еще не совсем к ней привыкли, потому что за столь короткий промежуток времени трудно наиграть новые действия до автоматизма.

– Вы испытали эту тактику с прицелом на предстоящий матч Лиги Европы?

– Нет, мы не думали о следующем поединке, ведь готовились к игре с «Черноморцем». К еврокубкам будем готовиться, начиная с завтрашнего дня или с понедельника.