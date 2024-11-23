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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 22:15 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:25
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0

Максимов отпраздновал 90-ю победу в украинской тренерской карьере

«Ворскла» одержала 30-ю победу под руководством Максимова

23 ноября 2024, 22:15 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:25
91
0
Максимов отпраздновал 90-ю победу в украинской тренерской карьере
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Победа «Ворсклы» над ЛНЗ (2:0) стала 90-й в украинской тренерской карьере наставника полтавчан Юрия Максимова. 81 викторию он отпраздновал в УПЛ и 9 – в Кубке Украины. 30 раз под руководством юбиляра добивалась успеха «Ворскла» (ЧУ – 27, КУ – 3), 21 - «Кривбасс» (ЧУ – 20, КУ – 1), 14 – донецкий «Металлург» (ЧУ), 13 – «Днепр-1» (ЧУ), 10 – «Оболонь» (ЧУ – 7, КУ – 3) и 2 – «Звягель» (КУ).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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