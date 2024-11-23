Англия23 ноября 2024, 20:51 |
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ВИДЕО. Тоттенхэм забил третий гол в ворота Манчестер Сити
Забитым мячом отличился Педро Порро
23 ноября 2024, 20:51 |
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23 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».
Игра проходит на «Стадионе Этихад» в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Счет в матче открыл игрок «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон на 13-й минуте. На 20-й минуте матча игрок оформил дубль в ворота горожан. На 53-й минуте защитник «шпор» Педро Порро забил третий гол в матче.
Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ
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Комментарии 1
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Тотем сьогодні хороший, а Сіті, взагалі нулячий. На горизонті п'ята поспіль поразка Гвардіоли. Ліверпулю потрібно скористатися цією кризою і відриватися в ТТ.
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