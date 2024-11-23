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  4. ВИДЕО. Тоттенхэм забил третий гол в ворота Манчестер Сити
Англия
23 ноября 2024, 20:51 |
642
1

ВИДЕО. Тоттенхэм забил третий гол в ворота Манчестер Сити

Забитым мячом отличился Педро Порро

23 ноября 2024, 20:51 |
642
1
ВИДЕО. Тоттенхэм забил третий гол в ворота Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Игра проходит на «Стадионе Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Счет в матче открыл игрок «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон на 13-й минуте. На 20-й минуте матча игрок оформил дубль в ворота горожан. На 53-й минуте защитник «шпор» Педро Порро забил третий гол в матче.

Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

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Педро Порро Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити - Тоттенхэм Джеймс Мэддисон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 1
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VARioR
Тотем сьогодні хороший, а Сіті, взагалі нулячий. На горизонті п'ята поспіль поразка Гвардіоли. Ліверпулю потрібно скористатися цією кризою і відриватися в ТТ.
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