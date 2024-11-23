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  4. ВИДЕО. Промах года. Экс-игрок Челси не сумел забить в пустые ворота
Турция
23 ноября 2024, 21:17 |
431
0

ВИДЕО. Промах года. Экс-игрок Челси не сумел забить в пустые ворота

Хаким Зиеш не забил в чемпионате Турции

23 ноября 2024, 21:17 |
431
0
ВИДЕО. Промах года. Экс-игрок Челси не сумел забить в пустые ворота
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября состоялся матч 13-го тура Чемпионата Турции между «Бодрумспором» и «Галатасараем».

Игра прошла на городском стадионе Бодрума.

За «Галатасарай» гол забил Миши Батшуайи. Хозяева затруднились ответить забитым мячом.

На 66-й минуте Виктор Осимхен побежал в контратаку, обогнав защитников, нападающий отдал передачу на пустые ворота Хакиму Зиешу, однако игрок не сумел отправить мяч в пустые ворота из пределов штрафной.

Чемпионат Турции. 13-й тур. 23 ноября

Бодрумспор – Галатасарай – 0:1

Гол: Батшуайи, 54

Видео момента:

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Хаким Зиеш Галатасарай чемпионат Турции по футболу Миши Батшуайи Виктор Осимхен
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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