ВИДЕО. Промах года. Экс-игрок Челси не сумел забить в пустые ворота

23 ноября состоялся матч 13-го тура Чемпионата Турции между «Бодрумспором» и «Галатасараем».

Игра прошла на городском стадионе Бодрума.

За «Галатасарай» гол забил Миши Батшуайи. Хозяева затруднились ответить забитым мячом.

На 66-й минуте Виктор Осимхен побежал в контратаку, обогнав защитников, нападающий отдал передачу на пустые ворота Хакиму Зиешу, однако игрок не сумел отправить мяч в пустые ворота из пределов штрафной.

Чемпионат Турции. 13-й тур. 23 ноября

Бодрумспор – Галатасарай – 0:1

Гол: Батшуайи, 54

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