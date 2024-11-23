ВИДЕО. Промах года. Экс-игрок Челси не сумел забить в пустые ворота
Хаким Зиеш не забил в чемпионате Турции
23 ноября состоялся матч 13-го тура Чемпионата Турции между «Бодрумспором» и «Галатасараем».
Игра прошла на городском стадионе Бодрума.
За «Галатасарай» гол забил Миши Батшуайи. Хозяева затруднились ответить забитым мячом.
На 66-й минуте Виктор Осимхен побежал в контратаку, обогнав защитников, нападающий отдал передачу на пустые ворота Хакиму Зиешу, однако игрок не сумел отправить мяч в пустые ворота из пределов штрафной.
Чемпионат Турции. 13-й тур. 23 ноября
Бодрумспор – Галатасарай – 0:1
Гол: Батшуайи, 54
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