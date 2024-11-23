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  4. ВИДЕО. Как Мэддисон оформил дубль в матче Тоттенхэм – Манчестер Сити
Англия
23 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:13
626
4

ВИДЕО. Как Мэддисон оформил дубль в матче Тоттенхэм – Манчестер Сити

Джеймс Мэддисон забил голы на 13-й и 20-й минуте матча

23 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:13
626
4
ВИДЕО. Как Мэддисон оформил дубль в матче Тоттенхэм – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

23 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Игра проходит на «Стадионе Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Счет в матче открыл игрок «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон на 13-й минуте. На 20-й минуте матча игрок оформил дубль в ворота горожан.

Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

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Джеймс Мэддисон Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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SHN
Пока был Хосепом все выигрывал,а стал Жузепом и стал сливать
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+1
Viktor Shuper
взагалі не пригадую такого щоб 5 поразок підряд було. це просто жах якийсь, клуб наразі нижче плінтуса знаходиться, причому впав туди дуже раптово. причому я не вболіваю за Сіті і ніколи не вболівав
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0
Gargantua81
да Тотнем такие кружева плел, что защита Сити не знала куда бежать
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0
Fuz1982z
тотенгем вміє з ними грати
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0
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