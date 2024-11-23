Англия23 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:13
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ВИДЕО. Как Мэддисон оформил дубль в матче Тоттенхэм – Манчестер Сити
Джеймс Мэддисон забил голы на 13-й и 20-й минуте матча
23 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:13
626
4
23 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».
Игра проходит на «Стадионе Этихад» в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Счет в матче открыл игрок «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон на 13-й минуте. На 20-й минуте матча игрок оформил дубль в ворота горожан.
Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ
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Комментарии 4
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Пока был Хосепом все выигрывал,а стал Жузепом и стал сливать
взагалі не пригадую такого щоб 5 поразок підряд було. це просто жах якийсь, клуб наразі нижче плінтуса знаходиться, причому впав туди дуже раптово. причому я не вболіваю за Сіті і ніколи не вболівав
да Тотнем такие кружева плел, что защита Сити не знала куда бежать
тотенгем вміє з ними грати
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