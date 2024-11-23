ВИДЕО. Как Мэддисон оформил дубль в матче Тоттенхэм – Манчестер Сити

23 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Игра проходит на «Стадионе Этихад» в Манчестере.

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Счет в матче открыл игрок «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон на 13-й минуте. На 20-й минуте матча игрок оформил дубль в ворота горожан.

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