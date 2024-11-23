В субботу, 23 ноября проходит матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Ингулец».

Команды играют на стадионе «Арена Львов».

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«Горняки» побеждают соперника со счетом 6:0. Четвертый гол в матче забил бразилец Эгиналду на 70-й минуте. А десять минут спустя голом отличился Александр Зубков. На 82-й минуте Эгиналду оформил дубль.

ВИДЕО. Теннисный счет. Шахтер уничтожает Ингулец, забили еще три гола

ГОЛ! Эиналду, 70 мин, 4:0!

ГОЛ! Зубков, 80 мин, 5:0!

ГОЛ! Кевин, 82 мин, 6:0!