«Бельгия – это самый плохой вариант». Сергей Мизин – о плей-офф Лиги наций

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Mизин эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в раунде плей-офф Лиги наций по футболу - с бельгийцами:

«По-моему, для украинской сборной это самый плохой вариант жеребьевки. С другой стороны, если уступим, то обойдется без чувствительной критики, все же, оппонент – из топовых. Ну, а если заставим бельгийцев сойти с дистанции, то, уверен, болельщики будут готовы забыть о предыдущих неудачах.

Кстати, у стыковых матчей – свои законы. К ним нужно подходить с максимальной ответственностью, учесть каждый пустяк, именно при таких обстоятельствах может сработать старое правило, что порядок бьет класс, а времени на исправление ошибок почти нет. Так почему бы нашим ребятам не подтвердить это еще раз?

Кстати, я не считаю, что в кадровом вопросе украинская сборная сильно уступает. У нее есть свои добродетели, прежде всего, молниеносные контратаки, которые дают основания надеяться, что подопечные Сергея Реброва смогут дать бой бельгийцам. Главное, чтобы все ведущие исполнители были в строю».

Ранее мы сообщали, что бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о матче с Бельгией в Лиге наций.