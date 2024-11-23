Кто стал самым лучшим? Известна оценка Забарного за поражение Брайтону

23 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Брайтоном».

Игра прошла на «Стадионе Виталити» в Борнмуте.

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в матче в 6.5 балла.

Лучшим игроком стал Жуан Педро из «Брайтона», его оценка – 8.3.