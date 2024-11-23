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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 19:11 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:12
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0

ВИДЕО. Бондаренко оформил Ингульцу 8-й гол в УПЛ. Удвоил счет Франьич

«Горняки» после первого тайма побеждают аутсайдера УПЛ

23 ноября 2024, 19:11 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:12
235
0
ВИДЕО. Бондаренко оформил Ингульцу 8-й гол в УПЛ. Удвоил счет Франьич
ФК Шахтар. Артем Бондаренко

В субботу, 23 ноября проходит матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Ингулец».

Команды играют на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Горняки» открыли счет на 45+1 минуте. С передачи Сикана гол забил Бондаренко, для которого этот точный удар стал восьмым в этом сезоне УПЛ. Отметим, что на 43-й минуте Георгий Судаков не забил пенальти.

В начале второго тайма удвоил преимущество «горняков» Бартол Франьич. А уже через четыре минуты Кевин довел счет до разгромного.

ВИДЕО. Бондаренко оформил Ингульцу 8-й гол в УПЛ. Судаков не забил с точки

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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