ВИДЕО. Бондаренко оформил Ингульцу 8-й гол в УПЛ. Удвоил счет Франьич
«Горняки» после первого тайма побеждают аутсайдера УПЛ
В субботу, 23 ноября проходит матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Ингулец».
Команды играют на стадионе «Арена Львов».
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«Горняки» открыли счет на 45+1 минуте. С передачи Сикана гол забил Бондаренко, для которого этот точный удар стал восьмым в этом сезоне УПЛ. Отметим, что на 43-й минуте Георгий Судаков не забил пенальти.
В начале второго тайма удвоил преимущество «горняков» Бартол Франьич. А уже через четыре минуты Кевин довел счет до разгромного.
ВИДЕО. Бондаренко оформил Ингульцу 8-й гол в УПЛ. Судаков не забил с точки
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