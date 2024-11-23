Андрей КОЖУХАРЬ: «Главное для нас – избежать борьбы за выживание»

Голкипер «Вереса» и сборной Молдовы Андрей Кожухарь высказался о ровенском клубе и своей национальной сборной:

– Андрей, в нынешнем сезоне ты уже сумел отыграть на ноль в трех матчах УПЛ, а также регулярно получаешь вызов в сборную Молдовы. Как оцениваешь свой прогресс после перехода в Верес?

–Не хотел бы оценивать такие вещи. Лучшую оценку моей игре и профессиональному росту дадут тренеры и болельщики. Потому что команда играет для болельщиков. От себя – стараюсь максимально выкладываться в каждой игре.

– Ты уже успел дебютировать в составе национальной сборной Молдовы. Что означает для тебя приглашение в состав сборной?

– Всегда ставил своей целью пробиться в состав национальной сборной. Такой вызов – это честь и положительные эмоции. Всегда с огромным желанием уезжаю играть за свою страну.

– Какой из матчей в составе Вереса считаешь лучшим в своем исполнении?

– Уверен, что мой лучший матч за Верес еще впереди.

– На международную паузу команда пошла на восьмой позиции в чемпионате. Как считаешь, на что способен ровенский Верес в нынешнем сезоне? Насколько велик потенциал эта команда, по твоему мнению?

– Считаю, эта команда имеет хороший потенциал. На что мы способны – покажет концовка чемпионата. Конечно, главное для нас – избежать борьбы за выживание. Для этого нужно демонстрировать свой самый лучший футбол в каждой игре.

– Впереди у Вереса домашняя игра с Александрией - лидером чемпионата. Что знаешь об Александрии? Как внимательно следишь за матчами соперников в чемпионате?

– Внимательно слежу за чемпионатом Украины. Просматриваю практически все матчи в каждом туре. Александрия – действительно очень серьезный и сильный соперник. Команда с хорошей обороной, умеющая использовать свои шансы в атаке. Они заслуженно занимают сейчас столь высокую позицию в турнирной таблице.

– Чего ожидаешь от этой игры? Что Верес может противопоставить Александрии, которая пока пропустила меньше всех мячей в лиге?

– Эта игра будет очень тяжелой. Для обеих команд. Потому что мы играем дома, а в Ровно непросто завоевать очки любому сопернику. Что мы можем противопоставить Александрии? Наш тренерский штаб изучал эту команду. Наша задача – выполнять тренерские указания на поле и играть с максимальной самоотдачей.

– Ты успел поиграть за Черноморец и Карпаты в Украине, а также за латвийские и словацкие клубы. По сравнению с предыдущими командами – что можешь сказать об уровне поддержки с трибун в Ровно? Как тебе здешние болельщики?

– Хотел бы отметить наших болельщиков. Команда ощущает безумную поддержку в каждой игре. Особенно на собственном поле. Это очень приятно, и это действительно помогает. На наших матчах всегда царит классная атмосфера. Играть дома – это вообще как праздник. И команда своей игрой в каждом матче пытается отблагодарить болельщикам за эту поддержку.