Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей КОЖУХАРЬ: «Главное для нас – избежать борьбы за выживание»
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 18:48 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:09
213
0

Андрей КОЖУХАРЬ: «Главное для нас – избежать борьбы за выживание»

Вратарь «Вереса» рассказал об игре за национальную сборную Молдовы

23 ноября 2024, 18:48 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:09
213
0
Андрей КОЖУХАРЬ: «Главное для нас – избежать борьбы за выживание»
ФК Верес. Андрей Кожухарь

Голкипер «Вереса» и сборной Молдовы Андрей Кожухарь высказался о ровенском клубе и своей национальной сборной:

– Андрей, в нынешнем сезоне ты уже сумел отыграть на ноль в трех матчах УПЛ, а также регулярно получаешь вызов в сборную Молдовы. Как оцениваешь свой прогресс после перехода в Верес?

–Не хотел бы оценивать такие вещи. Лучшую оценку моей игре и профессиональному росту дадут тренеры и болельщики. Потому что команда играет для болельщиков. От себя – стараюсь максимально выкладываться в каждой игре.

– Ты уже успел дебютировать в составе национальной сборной Молдовы. Что означает для тебя приглашение в состав сборной?

– Всегда ставил своей целью пробиться в состав национальной сборной. Такой вызов – это честь и положительные эмоции. Всегда с огромным желанием уезжаю играть за свою страну.

– Какой из матчей в составе Вереса считаешь лучшим в своем исполнении?

– Уверен, что мой лучший матч за Верес еще впереди.

– На международную паузу команда пошла на восьмой позиции в чемпионате. Как считаешь, на что способен ровенский Верес в нынешнем сезоне? Насколько велик потенциал эта команда, по твоему мнению?

– Считаю, эта команда имеет хороший потенциал. На что мы способны – покажет концовка чемпионата. Конечно, главное для нас – избежать борьбы за выживание. Для этого нужно демонстрировать свой самый лучший футбол в каждой игре.

– Впереди у Вереса домашняя игра с Александрией - лидером чемпионата. Что знаешь об Александрии? Как внимательно следишь за матчами соперников в чемпионате?

– Внимательно слежу за чемпионатом Украины. Просматриваю практически все матчи в каждом туре. Александрия – действительно очень серьезный и сильный соперник. Команда с хорошей обороной, умеющая использовать свои шансы в атаке. Они заслуженно занимают сейчас столь высокую позицию в турнирной таблице.

– Чего ожидаешь от этой игры? Что Верес может противопоставить Александрии, которая пока пропустила меньше всех мячей в лиге?

– Эта игра будет очень тяжелой. Для обеих команд. Потому что мы играем дома, а в Ровно непросто завоевать очки любому сопернику. Что мы можем противопоставить Александрии? Наш тренерский штаб изучал эту команду. Наша задача – выполнять тренерские указания на поле и играть с максимальной самоотдачей.

– Ты успел поиграть за Черноморец и Карпаты в Украине, а также за латвийские и словацкие клубы. По сравнению с предыдущими командами – что можешь сказать об уровне поддержки с трибун в Ровно? Как тебе здешние болельщики?

– Хотел бы отметить наших болельщиков. Команда ощущает безумную поддержку в каждой игре. Особенно на собственном поле. Это очень приятно, и это действительно помогает. На наших матчах всегда царит классная атмосфера. Играть дома – это вообще как праздник. И команда своей игрой в каждом матче пытается отблагодарить болельщикам за эту поддержку.

По теме:
Шахтер – Ингулец – 6:0. Дубль Эгиналду, незабитый пенальти. Видеообзор
Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом
ВИДЕО. Теннисный счет. Шахтер уничтожает Ингулец, забили еще три гола
Андрей Кожухарь Верес Ровно Александрия Верес - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Молдовы по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал хочет подписать сенсационного форварда за 100 млн. Но есть 1 условие
Футбол | 22 ноября 2024, 19:45 1
Реал хочет подписать сенсационного форварда за 100 млн. Но есть 1 условие
Реал хочет подписать сенсационного форварда за 100 млн. Но есть 1 условие

Виктор Дьекереш из «Спортинга» должен стать заменой для Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора

Арсенал не испытал проблем с лесниками, домашнее фиаско Забарного и Ко
Футбол | 23 ноября 2024, 19:01 0
Арсенал не испытал проблем с лесниками, домашнее фиаско Забарного и Ко
Арсенал не испытал проблем с лесниками, домашнее фиаско Забарного и Ко

Состоялись пять матчей 14-го тура АПЛ

ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
Футбол | 23.11.2024, 06:12
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
Леонид БУРЯК: «Бельгия? Сборная Украины может любую команду обыграть»
Футбол | 23.11.2024, 12:21
Леонид БУРЯК: «Бельгия? Сборная Украины может любую команду обыграть»
Леонид БУРЯК: «Бельгия? Сборная Украины может любую команду обыграть»
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Бокс | 23.11.2024, 07:22
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
22.11.2024, 09:18 7
Бокс
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
21.11.2024, 19:02 3
Бокс
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 15:02 4
Футбол
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
22.11.2024, 14:13 16
Волейбол
ФОТО. Не знаю, почему все так радуются! Дочь Суркиса не понимает украинцев
ФОТО. Не знаю, почему все так радуются! Дочь Суркиса не понимает украинцев
22.11.2024, 01:49 32
Футбол
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
22.11.2024, 10:54
Футбол
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
22.11.2024, 16:25
Футбол
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
22.11.2024, 05:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем