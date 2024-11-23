Все изменилось, когда... Стало известно, почему Довбик не перешел в Наполи

Летом украинский форвард Артем Довбик был близок к тому, чтобы стать игроком «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

27-летний нападающий очень нравился спортивному директору неаполитанского клуба Джованни Манне, видевшему в нем идеальную замену Виктору Осимхену.

Наполи уже вел переговоры с «Жироной», за которую тогда выступал Артем, и был готов предложить 35 млн. евро за игрока. Это была очень близкая сумма до 40 млн., которые хотел получить за украинца испанский клуб.

Но все изменилось, когда «Наполи» достиг соглашения с Антонио Конте. Новый тренер хотел видеть в команде только одного форварда – Ромелу Лукаку, с которым он работал раньше.

Как следствие, неаполитанский клуб переключил внимание на бельгийца, а Довбик перешел в «Рому», воспользовавшуюся подходящим моментом.