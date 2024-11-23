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  4. Виталий РОМАН: «Мы провели классный десятидневный цикл в сборной U-21»
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 17:50 |
68
0

Виталий РОМАН: «Мы провели классный десятидневный цикл в сборной U-21»

Защитник «Руха» высказался о молодежной сборной Украины

23 ноября 2024, 17:50 |
68
0
Виталий РОМАН: «Мы провели классный десятидневный цикл в сборной U-21»
ФК Рух. Виталий Роман

Центрбек «Руха» Виталий Роман высказался о молодежной сборной Украины и о матче 14-го тура УПЛ против «Левого берега», который состоится 24 ноября:

Мы провели классный десятидневный цикл в молодежной сборной. За это время молодежка сыграла два матча против топовых соперников – Португалии U-21 и Италии U-21. В этих спаррингах были как положительные, так и отрицательные моменты, но главное – сделать правильные выводы после этих матчей. Это один из этапов нашей подготовки к Евро-2025.

Впереди у «Руха» матч против боевой команды. Левый Берег хорошо знает свои сильные стороны и умеет их использовать. Это неуступчивый соперник и благодаря этому они и добывают нужный для себя результат».

Ранее вингер «Руха» Илья Квасница высказался о молодежной сборной Украины.

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Виталий Роман Рух Львов Левый Берег Киев Рух - Левый Берег чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу U-21
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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