Виталий РОМАН: «Мы провели классный десятидневный цикл в сборной U-21»

Центрбек «Руха» Виталий Роман высказался о молодежной сборной Украины и о матче 14-го тура УПЛ против «Левого берега», который состоится 24 ноября:

Мы провели классный десятидневный цикл в молодежной сборной. За это время молодежка сыграла два матча против топовых соперников – Португалии U-21 и Италии U-21. В этих спаррингах были как положительные, так и отрицательные моменты, но главное – сделать правильные выводы после этих матчей. Это один из этапов нашей подготовки к Евро-2025.

Впереди у «Руха» матч против боевой команды. Левый Берег хорошо знает свои сильные стороны и умеет их использовать. Это неуступчивый соперник и благодаря этому они и добывают нужный для себя результат».

Ранее вингер «Руха» Илья Квасница высказался о молодежной сборной Украины.