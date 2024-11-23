Форвард Ромы пропустит поединок чемпионата против Наполи

Форвард итальянской «Ромы» Пауло Дибала не сможет помочь команде в матче против «Наполи». Об этом сообщил наставник римского клуба Клаудио Раньери:

«Нам нужно помочь ему восстановиться. Если он чувствует дискомфорт, надо решить эту проблему. Мы собираемся провести дополнительные обследования, чтобы понять причины боли. Я не хочу рисковать своими футболистами. Нас ждут три непростые матча в ближайшее время.

Мне важно говорить о состоянии команды и ее менталитете. Если вы часто проигрываете, то начинаете испытывать негативные эмоции. Мне нужно восстановить доверие игроков. Если у нас будут позитивные результаты, мы сможем повысить самооценку клуба и ее уверенность», – сказал наставник.

«Рома» сыграет в матче 13-го тура против «Наполи» 24 ноября. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.