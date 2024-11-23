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Италия
23 ноября 2024, 17:34 |
476
0

Форвард Ромы пропустит поединок чемпионата против Наполи

Пауло Дибала не поможет команде из-за дискомфорта

23 ноября 2024, 17:34 |
476
0
Форвард Ромы пропустит поединок чемпионата против Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Форвард итальянской «Ромы» Пауло Дибала не сможет помочь команде в матче против «Наполи». Об этом сообщил наставник римского клуба Клаудио Раньери:

«Нам нужно помочь ему восстановиться. Если он чувствует дискомфорт, надо решить эту проблему. Мы собираемся провести дополнительные обследования, чтобы понять причины боли. Я не хочу рисковать своими футболистами. Нас ждут три непростые матча в ближайшее время.

Мне важно говорить о состоянии команды и ее менталитете. Если вы часто проигрываете, то начинаете испытывать негативные эмоции. Мне нужно восстановить доверие игроков. Если у нас будут позитивные результаты, мы сможем повысить самооценку клуба и ее уверенность», – сказал наставник.

«Рома» сыграет в матче 13-го тура против «Наполи» 24 ноября. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Пауло Дибала Клаудио Раньери
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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