Он не продается. Реал не хочет отпускать своего игрока
Мадридский клуб не планирует продавать Арду Гюллеру
«Реал» не хочет продавать турецкого полузащитника Арду Гюлера, сообщает Fichajes.
По информации источника, «Королевский клуб» видит в турецком полузащитнике будущего ключевого игрока команды.«Реал» будет отклонять все предложения по трансферному игроку. Интерес к Гюлеру проявлял лондонский «Арсенал».
Веб-портал Tramsfermarkt оценивает трансферную стоимость 19-летнего игрока в 45 миллионов евро. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2029 года.
В нынешнем сезоне Гюлер провел за Реал во всех турнирах 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Гюлер не хочет покидать «Реал».
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