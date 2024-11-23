Он не продается. Реал не хочет отпускать своего игрока

«Реал» не хочет продавать турецкого полузащитника Арду Гюлера, сообщает Fichajes.

По информации источника, «Королевский клуб» видит в турецком полузащитнике будущего ключевого игрока команды.«Реал» будет отклонять все предложения по трансферному игроку. Интерес к Гюлеру проявлял лондонский «Арсенал».

Веб-портал Tramsfermarkt оценивает трансферную стоимость 19-летнего игрока в 45 миллионов евро. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне Гюлер провел за Реал во всех турнирах 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Гюлер не хочет покидать «Реал».