23 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.

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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 69-й минуте киевляне забили второй мяч. Эффектный гол оформил Виталий Буяльский.

Первым в этом матче отличился Владислав Ванат на 16-й.

❗️ ВИДЕО. Шедевр в девять. Буяльский оформил эффектный гол для Динамо

ГОЛ! 2:0 Буяльский, 69 мин.