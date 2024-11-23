ВИДЕО. Шедевр в девять. Буяльский оформил эффектный гол для Динамо
Киевляне забили второй мяч в ворота Черноморца в поединке 14-го тура УПЛ
23 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.
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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
На 69-й минуте киевляне забили второй мяч. Эффектный гол оформил Виталий Буяльский.
Первым в этом матче отличился Владислав Ванат на 16-й.
❗️ ВИДЕО. Шедевр в девять. Буяльский оформил эффектный гол для Динамо
ГОЛ! 2:0 Буяльский, 69 мин.
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