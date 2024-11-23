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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 17:15 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:16
969
0

ВИДЕО. Шедевр в девять. Буяльский оформил эффектный гол для Динамо

Киевляне забили второй мяч в ворота Черноморца в поединке 14-го тура УПЛ

23 ноября 2024, 17:15 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:16
969
0
ВИДЕО. Шедевр в девять. Буяльский оформил эффектный гол для Динамо

23 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 69-й минуте киевляне забили второй мяч. Эффектный гол оформил Виталий Буяльский.

Первым в этом матче отличился Владислав Ванат на 16-й.

❗️ ВИДЕО. Шедевр в девять. Буяльский оформил эффектный гол для Динамо

ГОЛ! 2:0 Буяльский, 69 мин.

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Виталий Буяльский видео голов и обзор Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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