Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я думал, что этот сезон будет последним»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, почему решил продлить контракт с горожанами:

«Я думал, что этот сезон будет последним. Но с проблемами, которые у нас возникли в последний месяц, я почувствовал, что сейчас не время уходить. Я бы подвел клуб. Я чувствовал, что сейчас не могу уйти.

Возможно, четыре поражения стали причиной этого, и я почувствовал, что не могу уйти. Я чувствовал, что клуб все еще хочет меня и тот факт, что мы все еще вместе, поэтому я подписал.

Каждый раз, когда я подписываю контракт, я думаю: «хорошо, последние два года». И после того, как я переподписал контракт, я сказал: «хорошо, вот это последние два года». Честно говоря, я думаю, что сейчас я и мой персонал заслуживаем быть здесь я не наглый, но это правда. Мы заслуживаем шанса после четырех поражений подряд попытаться отыграться и изменить ситуацию. У меня было чувство, что мы должны принять правильные решения на будущее. Мне нравится быть здесь. Мне нравится моя работа».

Ранее Гвардиола высказался после продления контракта.