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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я думал, что этот сезон будет последним»
Англия
23 ноября 2024, 17:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:11
536
4

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я думал, что этот сезон будет последним»

Наставник «Манчестер Сити» признался, почему продлил контракт с английским клубом

23 ноября 2024, 17:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:11
536
4
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я думал, что этот сезон будет последним»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, почему решил продлить контракт с горожанами:

«Я думал, что этот сезон будет последним. Но с проблемами, которые у нас возникли в последний месяц, я почувствовал, что сейчас не время уходить. Я бы подвел клуб. Я чувствовал, что сейчас не могу уйти.

Возможно, четыре поражения стали причиной этого, и я почувствовал, что не могу уйти. Я чувствовал, что клуб все еще хочет меня и тот факт, что мы все еще вместе, поэтому я подписал.

Каждый раз, когда я подписываю контракт, я думаю: «хорошо, последние два года». И после того, как я переподписал контракт, я сказал: «хорошо, вот это последние два года». Честно говоря, я думаю, что сейчас я и мой персонал заслуживаем быть здесь я не наглый, но это правда. Мы заслуживаем шанса после четырех поражений подряд попытаться отыграться и изменить ситуацию. У меня было чувство, что мы должны принять правильные решения на будущее. Мне нравится быть здесь. Мне нравится моя работа».

Ранее Гвардиола высказался после продления контракта.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: FourFourTwo
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Комментарии 4
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Brian
Думаю в новом контракте ещё лямов на 10 больше выпросил. За ту космическую з\п что ему платят можно до конца каръеры этот клуб тренеровать.
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Boodya
В клубі з безлімітним гаманцем і найбільшою зарплатою "останні два роки"? Ну що ж чекаємо в Карпати через 2 роки, чи ні?😂
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