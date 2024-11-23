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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 17:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:24
711
3

Опубликованы стартовые составы на матч Шахтер – Ингулец

Матч 14-го тура УПЛ запланирован в 18:00

23 ноября 2024, 17:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:24
711
3
Опубликованы стартовые составы на матч Шахтер – Ингулец
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 18:00 донецкий «Шахтер» проведет поединок против «Ингульца» в рамках 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов".

В турнирной таблице «Шахтер» занимает третье место (26 очков). В свою очередь «Ингулец» находится на 16-й строчке (6 баллов).

Стали известны стартовые составы на матч «Шахтер» – «Ингулец»:

«Шахтер»: Ризнык, Франьич, Бондарь, Крыськив, Судаков, Зубков (к), Сикан, Азаров, Тобиас, Бондаренко, Кевин.

«Ингулец»: Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень (к), Мысык, Волохатый, Пятов, Сад, Могильный, Белоцерковец, Кисленко.

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Шахтер Донецк Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы Шахтер - Ингулец
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Donchanin
Рiзник - "Потрошитель"? Это из какого переводчика?  
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Фанат Шахтаря
Різник — "Потрошитель"? Ой, умора!
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