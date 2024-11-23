Опубликованы стартовые составы на матч Шахтер – Ингулец
Матч 14-го тура УПЛ запланирован в 18:00
23 ноября в 18:00 донецкий «Шахтер» проведет поединок против «Ингульца» в рамках 14-го тура Украинской Премьер-лиги.
Матч пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов".
В турнирной таблице «Шахтер» занимает третье место (26 очков). В свою очередь «Ингулец» находится на 16-й строчке (6 баллов).
Стали известны стартовые составы на матч «Шахтер» – «Ингулец»:
«Шахтер»: Ризнык, Франьич, Бондарь, Крыськив, Судаков, Зубков (к), Сикан, Азаров, Тобиас, Бондаренко, Кевин.
«Ингулец»: Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень (к), Мысык, Волохатый, Пятов, Сад, Могильный, Белоцерковец, Кисленко.
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