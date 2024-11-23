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Германия
23 ноября 2024, 16:48 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:50
313
0

Молодой талант Украины впервые попал в заявку на матч Бундеслиги

Артем Степанов оказался на скамье запасных «Байера»

23 ноября 2024, 16:48 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:50
313
0
Молодой талант Украины впервые попал в заявку на матч Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинец Артем Степанов впервые в своей карьере попал в заявку на матч Бундеслиги.

Действующий чемпион первенства «Байер» заявил 17-летнего парня на матч 11-го тура лиги против «Хайденхайма».

Артём выступает на уровне молодежной команды «Байера». За основную команду нападающий еще не дебютировал.

Поединок начался в 16:30 по киевскому времени.

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Артем Степанов Байер Хайденхайм чемпионат Германии по футболу Бундеслига стартовые составы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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