Германия23 ноября 2024, 16:48 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:50
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Молодой талант Украины впервые попал в заявку на матч Бундеслиги
Артем Степанов оказался на скамье запасных «Байера»
23 ноября 2024, 16:48 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:50
313
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Украинец Артем Степанов впервые в своей карьере попал в заявку на матч Бундеслиги.
Действующий чемпион первенства «Байер» заявил 17-летнего парня на матч 11-го тура лиги против «Хайденхайма».
Артём выступает на уровне молодежной команды «Байера». За основную команду нападающий еще не дебютировал.
Поединок начался в 16:30 по киевскому времени.
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