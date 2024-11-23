Молодой талант Украины впервые попал в заявку на матч Бундеслиги

Украинец Артем Степанов впервые в своей карьере попал в заявку на матч Бундеслиги.

Действующий чемпион первенства «Байер» заявил 17-летнего парня на матч 11-го тура лиги против «Хайденхайма».

Артём выступает на уровне молодежной команды «Байера». За основную команду нападающий еще не дебютировал.

Поединок начался в 16:30 по киевскому времени.