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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 16:12 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:57
608
0

ВИДЕО. Перехват Попова. Как Ванат вывел Динамо вперед в матче с Черноморцем

Владислав забил гол в поединке 14-го тура УПЛ на 16-й минуте

23 ноября 2024, 16:12 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:57
608
0
ВИДЕО. Перехват Попова. Как Ванат вывел Динамо вперед в матче с Черноморцем
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

23 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 16-й минуте счет открыл Владислав Ванат. Перехват в центре поля сделал центрбек киевлян Денис Попов.

❗️ ВИДЕО. Перехват Попова. Как Ванат вывел Динамо вперед в матче с Черноморцем

ГОЛ! 1:0 Ванат, 16 мин.

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Владислав Ванат Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Попов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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