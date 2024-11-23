23 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.

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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 16-й минуте счет открыл Владислав Ванат. Перехват в центре поля сделал центрбек киевлян Денис Попов.

❗️ ВИДЕО. Перехват Попова. Как Ванат вывел Динамо вперед в матче с Черноморцем

ГОЛ! 1:0 Ванат, 16 мин.