ВИДЕО. Перехват Попова. Как Ванат вывел Динамо вперед в матче с Черноморцем
Владислав забил гол в поединке 14-го тура УПЛ на 16-й минуте
23 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.
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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
На 16-й минуте счет открыл Владислав Ванат. Перехват в центре поля сделал центрбек киевлян Денис Попов.
❗️ ВИДЕО. Перехват Попова. Как Ванат вывел Динамо вперед в матче с Черноморцем
ГОЛ! 1:0 Ванат, 16 мин.
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