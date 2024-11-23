Где Зинченко? Опубликованы составы на матч Арсенал – Ноттингем Форест

В субботу, 23 ноября, запланирован поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Начало встречи в 17:00 по Киеву.

Футбольное противостояние состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Украинский игрок клуба «Арсенал» Александр Зинченко начнет поединок со скамьи для запасных.

В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает пятое место, а вот «Арсенал» находится на четвертом месте. У обеих команд по 19 очков.

Стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Рая, Габриэль, Калафиори, Салиба, Тимбер, Эдегор, Жоржинью, Мерино, Троссард, Жезус, Сака.

«Ноттингем Форест»: Селс, Авонийи, Айна, Уорд-Проуз, Домингес, Эланга, Морено, Мурилло, Миленкович, Йетс, Хадсон-Одой.