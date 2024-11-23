Где Зинченко? Опубликованы составы на матч Арсенал – Ноттингем Форест
Поединок 12-го тура АПЛ начнется в 17:00
В субботу, 23 ноября, запланирован поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Начало встречи в 17:00 по Киеву.
Футбольное противостояние состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Украинский игрок клуба «Арсенал» Александр Зинченко начнет поединок со скамьи для запасных.
В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает пятое место, а вот «Арсенал» находится на четвертом месте. У обеих команд по 19 очков.
Стартовые составы команд на матч:
«Арсенал»: Рая, Габриэль, Калафиори, Салиба, Тимбер, Эдегор, Жоржинью, Мерино, Троссард, Жезус, Сака.
«Ноттингем Форест»: Селс, Авонийи, Айна, Уорд-Проуз, Домингес, Эланга, Морено, Мурилло, Миленкович, Йетс, Хадсон-Одой.
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