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Англия
23 ноября 2024, 16:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:49
1009
0

Где Зинченко? Опубликованы составы на матч Арсенал – Ноттингем Форест

Поединок 12-го тура АПЛ начнется в 17:00

23 ноября 2024, 16:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:49
1009
0
Где Зинченко? Опубликованы составы на матч Арсенал – Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 23 ноября, запланирован поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Начало встречи в 17:00 по Киеву.

Футбольное противостояние состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Украинский игрок клуба «Арсенал» Александр Зинченко начнет поединок со скамьи для запасных.

В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает пятое место, а вот «Арсенал» находится на четвертом месте. У обеих команд по 19 очков.

Стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Рая, Габриэль, Калафиори, Салиба, Тимбер, Эдегор, Жоржинью, Мерино, Троссард, Жезус, Сака.

«Ноттингем Форест»: Селс, Авонийи, Айна, Уорд-Проуз, Домингес, Эланга, Морено, Мурилло, Миленкович, Йетс, Хадсон-Одой.

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Арсенал Лондон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ноттингем Форест Александр Зинченко стартовые составы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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