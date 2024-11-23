Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Победа нам даст силы и уверенность в себе»

Игрок львовских «Карпат» Денис Мирошниченко проанализировал победный поединок против «Колоса» в рамках 14-го тура УПЛ (1:0).

– Довольны игрой?

– Конечно, довольны. Команда победила, и это очень важно для нас. У нас очень принципиальные дальше соперники, поэтому эта победа даст нам силы и уверенность в себе.

– Уверенно, по-моему, отыграла сегодня линия защиты, при этом «Колос» создал несколько неприятных моментов. Это где-нибудь заслуга соперника или вы чувствуете, что могли сыграть лучше вы и ваши партнеры?

– Я считаю, что «Колос» – очень хорошая команда, и она еще по ходу сезона наберет свои очки и будет выглядеть еще лучше. Но я считаю, что сегодня вся команда выглядела очень уверенно и все то, что просил нас тренер, я считаю, мы воплотили на футбольном поле. Но пару моментов было. Мы их рассмотрим и, надеюсь, уберем их.

– Мне кажется, от матча к матчу очень прогрессирует в игре ногами Александр Кемкин, подтягивается к полевым игрокам. Легче ли играть с таким голкипером?

– Конечно, с каждой игрой он прибавляет. Я считаю, что вся команда добавляет с каждой игрой – и наши вратари не исключение, с ними очень хорошо работает тренер вратарей. И это дает огромную уверенность как защитникам, так и всей команде. У нас все три вратаря играют очень здорово ногами.

– Спрашивал у Владислава Викторовича, интересно ваше мнение. «Карпаты» если выиграют – то всухую. Сразу по всей команде можно заносить в актив эту победу?

– Я же говорю, я могу просто поздравить всю команду, потому что все отработали на 100 процентов и выполнили задачи, которые нам ставил тренер.

– Пауза положительно отозвалась на игре «Карпат» ?

– Конечно, у нас было время наиграть какие-то комбинации, разобрать свои ошибки, которые были до этого. У нас был очень плотный график, и он дал нам возможность отдохнуть и подготовиться очень хорошо к следующим матчам.