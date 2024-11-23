Динамо – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Матч 14-го тура УПЛ начнется в 15:30
В субботу, 23 ноября, в 15:30 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги.
Киевское «Динамо» будет принимать «Черноморец» из Одессы.
Главные тренеры определились со стартовыми составами.
Стали известны стартовые составы на матч Динамо – Черноморец.
«Динамо»: Бущан, Биловар, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Караваев, Буяльский, Ванат, Кабаев.
«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Жаржу, Лацабидзе, Удод, Сигеев, Билошевский, Кайо, Шпорн, Петряк, Хобленко.
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