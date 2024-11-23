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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 14:27 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:24
1245
1

Динамо – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Матч 14-го тура УПЛ начнется в 15:30

23 ноября 2024, 14:27 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:24
1245
1
Динамо – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Википедия. Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского

В субботу, 23 ноября, в 15:30 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

Киевское «Динамо» будет принимать «Черноморец» из Одессы.

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Динамо Черноморец.

«Динамо»: Бущан, Биловар, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Караваев, Буяльский, Ванат, Кабаев.

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Жаржу, Лацабидзе, Удод, Сигеев, Билошевский, Кайо, Шпорн, Петряк, Хобленко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Черноморец Черноморец Одесса стартовые составы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Умник
Как и говорил. Даже Тимчик в заявке.
Буя со старта. Ванат со старта.
Я думаю есть вопросы к Реброву
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