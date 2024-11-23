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Сборная УКРАИНЫ
23 ноября 2024, 14:32 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:23
945
0

«Желаю удачи». Ротань обратился к Мельгосе

Тренер «Александрии» рад успехам украинской «молодежки»

23 ноября 2024, 14:32 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:23
945
0
«Желаю удачи». Ротань обратился к Мельгосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Бывший главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил тренерские способности нынешнего тренера сборной Украины U-21 Унаи Мельгосы.

«Мне не присуще чувство злости или зависти по отношению к моим бывшим командам. Напротив, желаю им удачи.

Конечно, к молодежной сборной Украины не могу относиться плохо, ведь туда вызываются игроки «Александрии» и там еще ребята, с которыми я работал. Мне импонирует выступление сборной, молодцы, из тяжелой группы вышли на Евро-2025. Желаю успеха Мельгосе и верю, что ребята продолжат нас радовать», – сказал Ротань.

Молодежная сборная Украины под руководством Мельгосы заняла второе место в отборе на чемпионат Европы-2025, уступив Англии один зачетный балл.

Ранее Руслан Ротань заговорил о возможном переходе Артема Беседина в «Александрию».

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Руслан Ротань Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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