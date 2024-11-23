Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Лестер – Челси

23 ноября состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лестер» и «Челси».

Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр». Начало поединка – в 14:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик начнет матч со скамейки запасных.