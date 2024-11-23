Англия23 ноября 2024, 13:28 |
629
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Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Лестер – Челси
Поединок 12-го тура английской Премьер-лиги состоится 23 ноября в 14:30
23 ноября 2024, 13:28 |
629
1
23 ноября состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лестер» и «Челси».
Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр». Начало поединка – в 14:30 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик начнет матч со скамейки запасных.
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Кожен раз в нас питати чи зіграє Мудрик не потрібно, просто запам'ятайте те, що я вище написав😂