Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Лестер – Челси
Англия
23 ноября 2024, 13:28 |
629
1

Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Лестер – Челси

Поединок 12-го тура английской Премьер-лиги состоится 23 ноября в 14:30

23 ноября 2024, 13:28 |
629
1
Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Лестер – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23 ноября состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лестер» и «Челси».

Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр». Начало поединка – в 14:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик начнет матч со скамейки запасных.

По теме:
«Должны благодарить Луческу». Руководитель ДЮСШ – Динамо про путь Забарного
Лигочемпионский футбол. У Зинченко может появится новый звездный партнер
Больше 100 миллионов. Бавария готова отдать круглую сумму за звезду Байера
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Лестер стартовые составы Михаил Мудрик
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Бельгии: опыт мы приобретем. Хотелось бы и положительные эмоции
Футбол | 23 ноября 2024, 10:16 4
Сборная Бельгии: опыт мы приобретем. Хотелось бы и положительные эмоции
Сборная Бельгии: опыт мы приобретем. Хотелось бы и положительные эмоции

Обозреватель Sport.ua – о перспективах сборной Украины в плей-офф Лиги наций

Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Бокс | 23 ноября 2024, 07:22 0
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри

Александр является явным фаворитом поединка

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Бельгия? Ситуация не безнадежна»
Футбол | 23.11.2024, 13:19
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Бельгия? Ситуация не безнадежна»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Бельгия? Ситуация не безнадежна»
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
Футбол | 22.11.2024, 15:02
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
Бокс | 23.11.2024, 00:32
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Михайло в чемпіонаті запасний, а в ЛК основний, може ще в кубку зіграти.
Кожен раз в нас питати чи зіграє Мудрик не потрібно, просто запам'ятайте те, що я вище написав😂
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
22.11.2024, 16:25
Футбол
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
21.11.2024, 08:19 9
Футбол
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
22.11.2024, 14:13 14
Волейбол
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
21.11.2024, 19:02 3
Бокс
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
22.11.2024, 10:54
Футбол
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
22.11.2024, 05:05 2
Футбол
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 5
Футбол
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
23.11.2024, 07:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем