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  4. «Многое потеряли». Лидер Ворсклы объяснил хилый старт сезона
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 14:01 |
233
0

«Многое потеряли». Лидер Ворсклы объяснил хилый старт сезона

Артем Челядин считает, что все еще можно исправить

23 ноября 2024, 14:01 |
233
0
«Многое потеряли». Лидер Ворсклы объяснил хилый старт сезона
ФК Ворскла. Артем Челядин

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Артем Челядин рассказал о причинах невнятного старта сезона от команды. Футболист заявил, что они потеряли достаточно много очков на старте чемпионата.

«Многие потеряли очков там, где не должны были этого делать, из-за психологического фактора, когда на тебя давит результат и ты не чувствуешь себя уверенно на поле.

Переживаешь за команду и за результат, начинаешь нервничать. Если бы мы взяли больше очков, то нам было бы легче и игра в нашем исполнении могла быть лучше.

Мы выходили в каждом матче играть на победу. Все отдавались на 100%. Психология многое решает по футболу.

Сейчас чемпионат выровнялся и выигрывает матчи тот, кто меньше допустит ошибки в ответственный момент. Мы, в свою очередь, ошибались чаще. Сначала многие пропускали по стандартам, когда нам залетало чуть ли не все. Я не очень люблю это слово, но нам не везло», – сказал Челядин.

Ранее Артем Челядин поделился мнением по поводу главного тренера «Ворсклы» Юлия Максимова.

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Артем Челядин Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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