«Многое потеряли». Лидер Ворсклы объяснил хилый старт сезона

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Артем Челядин рассказал о причинах невнятного старта сезона от команды. Футболист заявил, что они потеряли достаточно много очков на старте чемпионата.

«Многие потеряли очков там, где не должны были этого делать, из-за психологического фактора, когда на тебя давит результат и ты не чувствуешь себя уверенно на поле.

Переживаешь за команду и за результат, начинаешь нервничать. Если бы мы взяли больше очков, то нам было бы легче и игра в нашем исполнении могла быть лучше.

Мы выходили в каждом матче играть на победу. Все отдавались на 100%. Психология многое решает по футболу.

Сейчас чемпионат выровнялся и выигрывает матчи тот, кто меньше допустит ошибки в ответственный момент. Мы, в свою очередь, ошибались чаще. Сначала многие пропускали по стандартам, когда нам залетало чуть ли не все. Я не очень люблю это слово, но нам не везло», – сказал Челядин.

Ранее Артем Челядин поделился мнением по поводу главного тренера «Ворсклы» Юлия Максимова.