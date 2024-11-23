Ротань заговорил о трансфере Беседина в Александрию

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань откровенно ответил, планирует ли клуб подписывать украинского форварда Артема Беседина. Специалист сказал, что пока не думает о трансферах.

– Если вы теперь можете рассматривать статусных новичков старшего возраста, то вот вам две кандидатуры: защитник Пластун и нападающий Беседин только что простились с «Ордабасы». Вот именно таких игроков, бывших сборников, ФК Александрия готова рассматривать?

– Пока мы готовы говорить только о таком горизонте планирования, как ближайшие пять туров – от «Вереса» 24 ноября до ЛНЗ 14 декабря. Это ровно те матчи, которые нам осталось сыграть в 2024 году. После этого будем садиться со спортивным директором, штабом, скаутингом и думать. Ни о ком я не готов говорить ни «да», ни «нет», потому что сейчас просто не время об этом думать. Рано», – сказал Ротань.

Ранее Руслан Ротань рассказал, как изменилось поведение Ивана Калюжного после дебютного вызова в национальную сборную Украины.