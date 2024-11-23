Украина. Премьер лига23 ноября 2024, 12:03 | Обновлено 23 ноября 2024, 12:07
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Известны стартовые составы на матч Ворскла – ЛНЗ
Поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 23 ноября
23 ноября 2024, 12:03 | Обновлено 23 ноября 2024, 12:07
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23 ноября состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» (Полтава) и ЛНЗ (Черкассы).
Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.
Встреча пройдет на стадионе им. Бутовского в Полтаве.
Наставники команд определились со стартовыми составами.
Ворскла: Исенко, Пердута, Бацула, Гучек, Крупский, Скляр, Челядин, Мякушко, Кане, Ковталюк, Иеде.
ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко, Яшари, Бойко, Халайла, Топалов, Молло, Момо.
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