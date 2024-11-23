Известны стартовые составы на матч Ворскла – ЛНЗ

23 ноября состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» (Полтава) и ЛНЗ (Черкассы).

Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.

Встреча пройдет на стадионе им. Бутовского в Полтаве.

Наставники команд определились со стартовыми составами.

Ворскла: Исенко, Пердута, Бацула, Гучек, Крупский, Скляр, Челядин, Мякушко, Кане, Ковталюк, Иеде.

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко, Яшари, Бойко, Халайла, Топалов, Молло, Момо.