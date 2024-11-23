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  4. Ротань объяснил, как изменился Калюжный после дебютного вызова в сборную
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 11:51 |
419
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Ротань объяснил, как изменился Калюжный после дебютного вызова в сборную

У Ивана не возникло звездной болезни

23 ноября 2024, 11:51 |
419
0
Ротань объяснил, как изменился Калюжный после дебютного вызова в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань рассказал, как изменилось поведение Ивана Калюжного после дебютного вызова в национальную сборную Украины.

"Неожиданный" - это неправильное слово. На мой взгляд, Ваня последовательно шел к признанию и полностью его заслужил. Да, действительно, сложились определенные обстоятельства, что сборной Украины понадобился центральный полузащитник оборонного плана, то есть «опорник». Но ведь многим выпадают шансы, которые остаются не использованными.

А вот Калюжный прекрасно воспользовался возможностью помочь сборной, стать полезным национальной команде. Все видели, что он вписался в сборную и выдержал международный уровень.

Самое главное – что Иван причастен к командному результату, который у нас – лучше не придумаешь, если учитывать, в каком положении сборная Украины была перед заключительным туром группового турнира Лиги наций. Наша сборная – молодцы! Вышли достойно из сложной ситуации.

Иван – очень хороший, ответственный парень. Поверьте, никак он не изменился, как личность, после того как так здорово начал свои выступления в национальной сборной. Это дружелюбный мужчина, которого любят в команде, и хороший профессионал.

Сейчас у нас только одна забота – как его восстановить, потому что Ваня отдал все силы в матчах за сборную Украины, а у нас уже в воскресенье матч с Вересом. Надо и физически, и психологически переключиться на УПЛ», – сказал специалист.

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Иван Калюжный Александрия Руслан Ротань сборная Украины по футболу Лига наций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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