Сборная Бельгии: опыт мы приобретем. Хотелось бы и положительные эмоции

Теоретически и визуально сборная Украины получила самого неудобного соперника с плей-офф Лиги наций – сборную Бельгии. Но на деле не все так однозначно. И не все так плохо.

На первый взгляд, из квартета Бельгия – Венгрия – Сербия – Шотландия – нужно выбирать кого угодно, однако не команду Доменико Тедеско, ведь «красные дьяволы» безоговорочно входят в элиту мирового футбола.

Однако в данный момент так сложились звезды, что главному тренеру национальной команды Украины нет поводов сетовать на жребий.

Вообще нет поводов.

А все потому, что на данный момент сборная Бельгии растеряла всю свою мощь и эстетику. От той команды, которая не так давно выходила в полуфинал ЧМ, осталось одно название.

Пересменка – вот главный бич нынешней сборной Бельгии. С уходом Эдена Азара ушла целая эпоха. И с этим нужно смириться.

Однако, эта уходящая эпоха могла пройти менее незаметно, менее резонансно, если бы национальная федерация сделала правильный выбор на пост главного тренер сборной.

Но выбор пал на Доменико Тедеско – молодого тренера, но с весьма запятнанной репутацией. Выйти на свой новый уровень бывшему тренеру московского «Спартака» не удалось.

Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Более того, под его руководством национальная сборная Бельгии впервые в своей истории опустилась ниже второго места в Лиге наций. В 2021-м Бельгия билась за победу в этом турнире, в 2025-м будет биться за то, чтобы остаться в дивизионе А.

Как-то очень быстро, хотя и не очень заметно, сборная Бельгия скатилась к невзрачной нише хороших, но безликих команд. Тедеско пытался найти выход из ситуации, но чем больше он пытался найти этот выход, тем больше он отдалялся от этого выхода.

Хрестоматийным примером неприятия нынешнего тренера «красных дьяволов» является история Тибо Куртуа – на текущий момент бывшего голкипера сборной Бельгии. Вратарь «Реала» якобы обиделся на то, что Тедеско после ухода Азара-старшего отдал капитанскую повязку не ему, а Лукаку.

Как по мне, вся эта история не стоит и выеденного яйца. Мне кажется, компромисс можно было найти. Но Куртуа и не пытался его находить. А зачем его искать, этот компромисс, с тренером-ноунеймом?

Тибо прекрасно понимал, что сейчас со своей национальной сборной он может скорее потерять, нежели приобрести. То, что «дьяволы» идут по нисходящей, было видно уже на Евро-2020. Дальше должно было быть лишь дно.

И оно было, это дно. С Куртуа оно тоже было бы непременно. Но хитромудрый Тибо решил ретироваться. Наблюдать со стороны.

Со стороны наблюдать за увяданием некогда одной из лучших сборных мира оказалось делом весьма неблагодарным. И неинтересным.

На поверку оказалось, что заменить Куртуа и Азара Тедеско не удалось. Более того, отказавшись от ветеранов – Витселя, Карраско и Вертонгена, новый наставник бельгийцев не смог найти ушедшим в запас равноценной замены.

Как не смог он заменить и травмированных Де Брюйне и Тома.

Без этих вышеупомянутых семи футболистов сборная Бельгии стала такой себе заурядной командой.

О ее заурядности мы могли не с чужих слов судить по Евро-2024, где «красные дьяволы» попали в одну группу со сборной Украины.

Бельгия была «маточной» командой в нашем квартете на Евро, однако свой статус абсолютно не подтвердила.

В последнем туре группового турнира сборная Бельгии скатала в нулевую ничью со сборной Украины. Тогда казалось, что наш соперник играет строго по счету. Но на поверку оказалось, что он играет так, как может.

Первый же раунд плей-офф ЧЕ-2024 для бельгийцев оказался последним: они уступили 0:1 сборной Франции.

И то поражение от «мушкетеров» нельзя считать оплошностью или случайностью, ибо в дальнейшем тенденция подтвердилась. Бельгия и Франция встретились в одной группе Лиги наций, и подопечные Тедеско проиграли оба матча – 0:2 и 1:2.

Не лучшим образом сложились отношения «красных дьяволов» и с еще одной крутой сборной в группе – с Италией: ничья 2:2 и поражение 0:1.

Вот и получилось, что бельгийцы в своей группе вели борьбу исключительно за сохранение элитной прописки, а не за выход в плей-офф.

Третье место в группе команде удалось отстоять в борьбе с Израилем. Но лишь благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных мячей в личных встречах – 3:1 и 0:1.

Вот так, с гегемона континентального футбола, сборная Бельгии перешла в статус обычных команд.

***

И этот ветер перемен поймал не только неудобный и прозорливый Куртуа, вопреки которому Тедеско и начал городить огород, но и Лукаку, ради которого этот огород и затеял городить новый тренер бельгийцев.

Новоявленный капитан сборной Бельгии в завершившемся турнире Лиги наций провел лишь один поединок – проигранный домашний матч против Италии. Ромелу попросил Тедеско не вызывать его в сборную – под видом лучшей подготовки к встречам на клубном уровне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

И вот так, не мытьем, так катаньем, сборная Бельгии и оказалась там, где и оказалась. То есть, оказалась балансирующей на грани элиты и всех остальных.

Безусловно, «красные дьяволы» даже в таком – разобранном и сыром виде – остаются серьезным оппонентом для любого соперника. Однако, на мой взгляд, сейчас, то бишь, в конце марта следующего года, – это лучшее время, дабы схлестнуться с командой Тедеско.

Вряд ли за эти несколько месяцев эта команда станет сильнее.

Не станет. Даже если Де Брюйне оклемается от своих травм, лучшие времена этой команды позади. И КДБ уже анонсировал о своем завершении в национальной команде. Равноценной замены ушедшим восвояси лидерам уже нет. И не будет. Не настолько плодовитый бельгийский футбол, дабы выдавать на-гора каждый год золотое поколение.

Нынешнее поколение сборной Бельгии не тянет даже на серебряное. Ну, разве что оловянное.

Но даже не в этом суть. Ведь, опять-таки, все познается в сравнении. По сравнению со сборной Бельгии национальная команда Украины все равно остается аутсайдером, ведь, несмотря на очевидные проблемы «дьяволов», наши проблемы еще очевиднее. Еще показательнее.

И вот в этом, как раз, и есть шанс нашей команды. Нам терять абсолютно нечего. Вот в матчах против Венгрии или Сербии нам точно было бы что терять. В случае поражения. А сейчас – никто, и даже я, не осмелится метать камни в наш огород, если в итоге мы не одолеем этого соперника. Так как этот соперник, невзирая на все свои болячки, остается уровнем выше сборной Реброва.

А коль так, в будущих матчах против бельгийцев мы можем лишь приобрести.

Опыт – как минимум.

Но очень хотелось бы, чтобы наша главная команда страны вместе с опытом приобрела бы и положительные эмоции.

Сергей Ребров – мастер игры в плей-офф. Ну, пусть и доказывает, что он мастер.