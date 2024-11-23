ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Яремчук – роскошная деталь успеха сборной Украины

Роман Яремчук является одним из козырей Сергея Реброва в сборной Украины – когда у Артёма Довбика не идёт игра, всегда на помощь приходит 28-летний нападающий теперь уже греческого «Олимпиакоса».

В ключевом матче Лиги B Лиги Наций против Албании Яремчук стал одним из двух главных героев вместе с Зинченко – сперва после удара нападающего мяч срикошетил к Александру и тот забил, а затем уже и сам Роман оформил второй гол в ворота албанцев.

За любым успешным футболистом стоит его любимая женщина – в нашем случае это очаровательная Кристина Яремчук.

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Красавица всегда была поддержкой для своего мужа. Кристина старше Романа на 2 года, пара начала встречаться, когда футболисту было 16 лет – отношения Кристины и Романа длятся уже более 12 лет. Поженились в 2017-м году.

Пара воспитывает сына Никиту, которому летом исполнилось 5 лет.

Кристина окончила КНУ им. Т.Г. Шевченко, ранее работала моделью, сейчас занята развитием своего блога в Instagram. Она уже собрала аудиторию размером в 22,5 тысячи фолловеров. Девушка любит публиковать эффектные фото, подчеркивающие её красоту.

У нападающего сборной Украины всегда есть вдохновение становиться всё лучше и лучше, когда его поддерживает такая красивая жена: