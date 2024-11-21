Соперник Динамо в Лиге Европы подписал новое соглашение с тренером
Чемпион Латвии РФШ продлил соглашение с наставником до 2027 года
Действующий чемпион первенства Латвии РФШ продлил соглашение с главным тренером Виктором Морозом до 2027 года. Предыдущий контракт был рассчитан до 2026 года.
Уроженец Киева Виктор работает в клубе в течение четырех лет. Вместе с командой наставник по три раза побеждал в национальном чемпионате и Кубке Латвии.
«Новый контракт потребовался больше для клуба и организации в целом, чем для меня и Виктора. Также для того, чтобы игроки были уверены в устойчивости клуба.
Для меня также важно, чтобы мы могли сказать игрокам, что Виктор пробудет в клубе еще три года, конечно, все может произойти, но мы официально подтвердили, что желаем видеть Виктора в должности главного тренера еще не менее трех лет», – сказал президент клуба.
Команда РФШ станет соперником киевского «Динамо» в восьмом туре Лиги Европы. Коллективы сойдутся в футбольном противостоянии 30 января в 22:00.
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