«Трудно думать о развитии». Пластун озвучил причины ухода из Ордабасы

Украинский защитник Игорь Пластун откровенно рассказал о своем уходе из казахстанского «Ордабасы». Футболист доволен выступлениями в чемпионате Казахстана.

– История сотрудничества с «Ордабасы» подошла к завершению. Чем запомнится период выступлений в Казахстане?

– Я положительно воспринимаю прошлый сезон. У нас сменился тренер, но я и при новом постоянно играл. Ставили перед собой высокие задачи, получили путевку в Лигу конференций. Сезон получился неплохим.

В Казахстане я увидел любовь людей к футболу и что делается внутри кухни. Очень много выделяется денег на футбол, но не все могут похвастаться инфраструктурой уровня Кайрата или Астаны. Старые там стадионы. Не знаю, почему этому не уделяют внимание. Не все клубы могут планировать далеко вперед. Трудно думать о развитии, когда деньги на футбол даются на год, и ты не знаешь, что будет дальше.

– Нам есть чему поучиться у Казахстана в плане футбола?

– Я вижу, как в Украине начали вкладывать в инфраструктуру, хотя война и вносит свои коррективы. Мы точно двигаемся в правильном направлении, – сказал Пластун.

Ранее о причинах ухода из «Ордабасы» рассказал украинский нападающий Артем Беседин.