Реал ищет срочную замену Карвахалю. Могут подписать воспитанника Барселоны
У Оскара Мингесы есть шанс покинуть «Сельту»
Мадридский «Реал» интересуется правым защитником «Сельты» Оскаром Мингесой, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, руководство королевского клуба видит в 25-летнем футболисте замену для Дани Карвахаля, который получил тяжелую травму и пропустит примерно год.
В сезоне 2024/25 Оскар Мингеса провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Барселоны» в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от идеи подписания Педро Порро – правого защитника «Тоттенхэма».
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