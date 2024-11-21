Реал ищет срочную замену Карвахалю. Могут подписать воспитанника Барселоны

Мадридский «Реал» интересуется правым защитником «Сельты» Оскаром Мингесой, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство королевского клуба видит в 25-летнем футболисте замену для Дани Карвахаля, который получил тяжелую травму и пропустит примерно год.

В сезоне 2024/25 Оскар Мингеса провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Барселоны» в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от идеи подписания Педро Порро – правого защитника «Тоттенхэма».