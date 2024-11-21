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Испания
21 ноября 2024, 12:01 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:18
472
0

Реал ищет срочную замену Карвахалю. Могут подписать воспитанника Барселоны

У Оскара Мингесы есть шанс покинуть «Сельту»

21 ноября 2024, 12:01 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:18
472
0
Реал ищет срочную замену Карвахалю. Могут подписать воспитанника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Мингеса

Мадридский «Реал» интересуется правым защитником «Сельты» Оскаром Мингесой, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство королевского клуба видит в 25-летнем футболисте замену для Дани Карвахаля, который получил тяжелую травму и пропустит примерно год.

В сезоне 2024/25 Оскар Мингеса провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Барселоны» в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от идеи подписания Педро Порро – правого защитника «Тоттенхэма».

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Оскар Мингеса Реал Мадрид Барселона Сельта трансферы трансферы Ла Лиги Дани Карвахаль
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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