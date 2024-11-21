ФОТО. Вот как сейчас выглядит Ана Иванович – бывшая 1-я ракетка мира

Ана Иванович навсегда вписала своё имя в историю мирового тенниса.

После того, как в 2016-м году она объявила о завершении профессиональной карьеры, в её жизни произошло множество изменений.

Но одно остаётся прежним – даже в свои 37 лет Ана находится в потрясающей физической форме, которая позволяет вести очень активный и здоровый образ жизни.

Она счастлива в браке с экс-футболистом Бастианом Швайнштайгером – пара воспитывает троих детей, все – мальчики.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Иванович живёт жизнью своей мечты – у неё есть постоянный доход с рекламных контрактов, она продолжает принимать участие в различных выставочных турнирах, и принимает активное участие в жизнедеятельности соверменного мирового тенниса. Она успевает буквально всё!

Ана продолжает оставаться послом ЮНИСЕФ и во Всемирный день детей записала своё обращение: