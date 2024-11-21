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  4. ФОТО. Вот как сейчас выглядит Ана Иванович – бывшая 1-я ракетка мира
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21 ноября 2024, 03:30 |
222
0

ФОТО. Вот как сейчас выглядит Ана Иванович – бывшая 1-я ракетка мира

Сербская экс-теннисистка наслаждается новым этапом в своей жизни

21 ноября 2024, 03:30 |
222
0
ФОТО. Вот как сейчас выглядит Ана Иванович – бывшая 1-я ракетка мира
Instagram. Ана Иванович

Ана Иванович навсегда вписала своё имя в историю мирового тенниса.

После того, как в 2016-м году она объявила о завершении профессиональной карьеры, в её жизни произошло множество изменений.

Но одно остаётся прежним – даже в свои 37 лет Ана находится в потрясающей физической форме, которая позволяет вести очень активный и здоровый образ жизни.

Она счастлива в браке с экс-футболистом Бастианом Швайнштайгером – пара воспитывает троих детей, все – мальчики.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Иванович живёт жизнью своей мечты – у неё есть постоянный доход с рекламных контрактов, она продолжает принимать участие в различных выставочных турнирах, и принимает активное участие в жизнедеятельности соверменного мирового тенниса. Она успевает буквально всё!

Ана продолжает оставаться послом ЮНИСЕФ и во Всемирный день детей записала своё обращение:

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Ана Иванович lifestyle фото Бастиан Швайнштайгер
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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