ФОТО. Вот как сейчас выглядит Ана Иванович – бывшая 1-я ракетка мира
Сербская экс-теннисистка наслаждается новым этапом в своей жизни
Ана Иванович навсегда вписала своё имя в историю мирового тенниса.
После того, как в 2016-м году она объявила о завершении профессиональной карьеры, в её жизни произошло множество изменений.
Но одно остаётся прежним – даже в свои 37 лет Ана находится в потрясающей физической форме, которая позволяет вести очень активный и здоровый образ жизни.
Она счастлива в браке с экс-футболистом Бастианом Швайнштайгером – пара воспитывает троих детей, все – мальчики.
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Иванович живёт жизнью своей мечты – у неё есть постоянный доход с рекламных контрактов, она продолжает принимать участие в различных выставочных турнирах, и принимает активное участие в жизнедеятельности соверменного мирового тенниса. Она успевает буквально всё!
Ана продолжает оставаться послом ЮНИСЕФ и во Всемирный день детей записала своё обращение:
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