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  4. ВАР увеличил расходы. Французские клубы просят разделить оплату судей
Франция
21 ноября 2024, 02:34 |
19
0

ВАР увеличил расходы. Французские клубы просят разделить оплату судей

Клубы во Франции испытывают финансовые трудности из-за введения дополнительных арбитров

21 ноября 2024, 02:34 |
19
0
ВАР увеличил расходы. Французские клубы просят разделить оплату судей
RMC Sport

Французские клубы Лиги 1 и Лиги 2 просят Федерацию футбола Франции взять на себя часть расходов на оплату работы арбитров.

По информации RMC Sport, общие затраты на судейство составляют 25 миллионов евро за сезон. Клубы обращаются к федерации с просьбой компенсировать 10 миллионов евро из этой суммы.

Руководители ряда клубов заявляют, что расходы на арбитров являются значительной нагрузкой на их бюджеты. Это связано, в частности, с внедрением системы VAR, которая существенно увеличила стоимость судейства.

Клубы также предлагают включить такую компенсацию на несколько следующих сезонов, чтобы иметь возможность лучше планировать свои финансы.

В Федерации футбола Франции заявили, что рассмотрят этот вопрос при формировании нового бюджета.

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чемпионат Франции по футболу судьи (арбитры) Лига 1 (Франция) Федерация футбола Франции
Олександр Сільченко Источник: RMC Sport
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