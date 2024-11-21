ВАР увеличил расходы. Французские клубы просят разделить оплату судей
Клубы во Франции испытывают финансовые трудности из-за введения дополнительных арбитров
Французские клубы Лиги 1 и Лиги 2 просят Федерацию футбола Франции взять на себя часть расходов на оплату работы арбитров.
По информации RMC Sport, общие затраты на судейство составляют 25 миллионов евро за сезон. Клубы обращаются к федерации с просьбой компенсировать 10 миллионов евро из этой суммы.
Руководители ряда клубов заявляют, что расходы на арбитров являются значительной нагрузкой на их бюджеты. Это связано, в частности, с внедрением системы VAR, которая существенно увеличила стоимость судейства.
Клубы также предлагают включить такую компенсацию на несколько следующих сезонов, чтобы иметь возможность лучше планировать свои финансы.
В Федерации футбола Франции заявили, что рассмотрят этот вопрос при формировании нового бюджета.
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