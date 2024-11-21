ФОТО. Неймар наконец определился с постоянной девушкой. Свершилось
Бразилец-ловелас связал свою жизнь с бразильской красоткой
Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар теперь на постоянной основе появляется на публике исключительно с моделью Бруной Бьянкарди.
Интернет-издание «Game, set and match» сообщает, что бразилец наконец определился в жизни и считает инфлюенсерку женщиной №1 в своей жизни.
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Пара вместе пришла на премьеру документального фильма про путешествие Неймара в Саудовскую Аравию.
После показа фильма бразильский футболист, который на днях купил роскошный пентхаус, опубликовал несколько фото с Бруной – матерью его дочери Мави.
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