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21 ноября 2024, 01:43 |
75
0

ФОТО. Неймар наконец определился с постоянной девушкой. Свершилось

Бразилец-ловелас связал свою жизнь с бразильской красоткой

21 ноября 2024, 01:43 |
75
0
ФОТО. Неймар наконец определился с постоянной девушкой. Свершилось
Instagram. Неймар и Бруна Бьянкарди

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар теперь на постоянной основе появляется на публике исключительно с моделью Бруной Бьянкарди.

Интернет-издание «Game, set and match» сообщает, что бразилец наконец определился в жизни и считает инфлюенсерку женщиной №1 в своей жизни.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара вместе пришла на премьеру документального фильма про путешествие Неймара в Саудовскую Аравию.

После показа фильма бразильский футболист, который на днях купил роскошный пентхаус, опубликовал несколько фото с Бруной – матерью его дочери Мави.

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Неймар Бруна Бьянкарди фото lifestyle Аль-Хиляль сборная Бразилии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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