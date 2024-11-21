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  4. «Однажды это случится». Судаков рассказал о своей футбольной мечте
Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 01:22 |
137
0

«Однажды это случится». Судаков рассказал о своей футбольной мечте

Георгий хочет вернуться с «Шахтёром» на Донбасс Арену

21 ноября 2024, 01:22 |
137
0
«Однажды это случится». Судаков рассказал о своей футбольной мечте
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Георгий Судаков рассказал о своей футбольной мечте.

«Отсутствие настоящего домашнего стадиона – это сложно, а постоянные изменения добавляют нестабильности. Но мы научились адаптироваться как команда. Мы играем и за Донецк, и за Украину. Эта общая цель укрепляет нашу связь и нашу решимость.

Однажды футбол вернется на наш стадион – Донбасс Арену. Я мечтаю сыграть за «Шахтёр» на нашем стадионе в Донецке. Это мечта – услышать, как наши болельщики поддерживают нас на нашем стадионе», – сказал Судаков.

«Шахтёр» последний матч на Донбасс Арене сыграл 2 мая 2014 года. С тех пор горняки из-за российской агрессии домашние встречи проводят за пределами Донецка.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Георгий Судаков Шахтер Донецк Донбасс Арена
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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