«Однажды это случится». Судаков рассказал о своей футбольной мечте

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Георгий Судаков рассказал о своей футбольной мечте.

«Отсутствие настоящего домашнего стадиона – это сложно, а постоянные изменения добавляют нестабильности. Но мы научились адаптироваться как команда. Мы играем и за Донецк, и за Украину. Эта общая цель укрепляет нашу связь и нашу решимость.

Однажды футбол вернется на наш стадион – Донбасс Арену. Я мечтаю сыграть за «Шахтёр» на нашем стадионе в Донецке. Это мечта – услышать, как наши болельщики поддерживают нас на нашем стадионе», – сказал Судаков.

«Шахтёр» последний матч на Донбасс Арене сыграл 2 мая 2014 года. С тех пор горняки из-за российской агрессии домашние встречи проводят за пределами Донецка.