«Он быстрее и лучше». Легендарный экс-форвард сравнил Довбика и Лукаку
Джанфранко Дзола сделал свой выбор в пользу Ромелу
Легендарный итальянский экс-футболист Джанфранко Дзола сравнил украинского форварда «Ромы» Артема Довбика с его бельгийским коллегой по амплуа из «Наполи» Ромелу Лукаку.
«Это два физически сильных центральных нападающих. Лукаку, возможно, быстрее и лучше ориентируется в открытом пространстве, но оба могут приносить результат. Однако Ромелу является ключевым игроком для Конте», – сказал Джанфранко.
Дзола известен по выступлениям в составе «Наполи», «Пармы» и «Челси». Он сыграл за сборную Италии 35 матчей и забил 10 голов.
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