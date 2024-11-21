«Он быстрее и лучше». Легендарный экс-форвард сравнил Довбика и Лукаку

Легендарный итальянский экс-футболист Джанфранко Дзола сравнил украинского форварда «Ромы» Артема Довбика с его бельгийским коллегой по амплуа из «Наполи» Ромелу Лукаку.

«Это два физически сильных центральных нападающих. Лукаку, возможно, быстрее и лучше ориентируется в открытом пространстве, но оба могут приносить результат. Однако Ромелу является ключевым игроком для Конте», – сказал Джанфранко.

Дзола известен по выступлениям в составе «Наполи», «Пармы» и «Челси». Он сыграл за сборную Италии 35 матчей и забил 10 голов.