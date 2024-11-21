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  4. «Он быстрее и лучше». Легендарный экс-форвард сравнил Довбика и Лукаку
Италия
21 ноября 2024, 01:10 | Обновлено 21 ноября 2024, 01:13
137
0

«Он быстрее и лучше». Легендарный экс-форвард сравнил Довбика и Лукаку

Джанфранко Дзола сделал свой выбор в пользу Ромелу

21 ноября 2024, 01:10 | Обновлено 21 ноября 2024, 01:13
137
0
«Он быстрее и лучше». Легендарный экс-форвард сравнил Довбика и Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный итальянский экс-футболист Джанфранко Дзола сравнил украинского форварда «Ромы» Артема Довбика с его бельгийским коллегой по амплуа из «Наполи» Ромелу Лукаку.

«Это два физически сильных центральных нападающих. Лукаку, возможно, быстрее и лучше ориентируется в открытом пространстве, но оба могут приносить результат. Однако Ромелу является ключевым игроком для Конте», – сказал Джанфранко.

Дзола известен по выступлениям в составе «Наполи», «Пармы» и «Челси». Он сыграл за сборную Италии 35 матчей и забил 10 голов.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим Ромелу Лукаку Наполи Джанфранко Дзола
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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