Левченко оценил выступление сборной Украины в Лиге наций, похвалив Реброва

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко откровенно оценил выступление национальной команды в групповом этапе Лиги наций. Евгений похвалил Сергея Реброва за проделанную работу.

– Какую бы за этот турнир поставили оценку команде и тренерскому штабу в частности?

– Я не очень люблю оценки ставить. Есть определенный коллектив, они играли и при другом тренере. Но у нас появилось несколько молодых парней, очень перспективных. Мне кажется, что это заслуга Сергея Реброва. Мы увидели, например, Калюжного, показавшего своим примером, что может случиться такая будто сказка: что ты можешь в таком возрасте уже из такой команды попасть в сборную и не быть там лишним. Мне кажется, что Сергей Ребров показал, что он может проводить селекцию игроков из молодежки. Это, мне кажется, меня очень важно.

Но тоже много вопросов там относительно игроков, например, не игравших с Грузией. Мне кажется, что мы нуждаемся – все, общество футбольное – чтобы наша сборная была более открыта. Я имею в виду тренерский штаб, чтобы они больше рассказывали, что происходит в сборной.

Потому что, когда видишь, что, например, в нескольких играх какие-то игроки не играют, то нужно что-то менять. Это они сделали, к примеру, в игре с Албанией. Тому пример и Яремчук с Зинченко, которые забили, и хорошо сыгравший Гуцуляк, и Калюжный. Если у тебя есть команда, есть игроки, которые могут сыграть на определенном уровне, нужно привлекать их. Потому что все играют для людей, нашей страны, – сказал Левченко.

Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее своими эмоциями от игры поделился форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.