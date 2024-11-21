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  4. Обладатель Золотого мяча Родри назвал самого тяжелого соперника в карьере
Англия
21 ноября 2024, 02:43 |
91
0

Обладатель Золотого мяча Родри назвал самого тяжелого соперника в карьере

Испанец выделил Месси и Салаха

21 ноября 2024, 02:43 |
91
0
Обладатель Золотого мяча Родри назвал самого тяжелого соперника в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Звездный испанский полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Родри назвал самых тяжелых соперников в своей карьере.

«Самый тяжелый соперник? В свое время это был Лионель Месси. В Английской Премьер-лиге, я бы сказал, что это Мохамед Салах. Особенно, когда ты едешь играть на Энфилд, он как нож, против него очень трудно играть», – сказал Родри.

Родри играл в Ла Лиге за «Вильярреал» и «Атлетико» Мадрид, многократно пересекаясь с Месси.

Напомним, обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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Мохамед Салах Родри Барселона Манчестер Сити Лионель Месси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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