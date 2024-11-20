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Лига наций
20 ноября 2024, 13:46 | Обновлено 20 ноября 2024, 14:02
2797
0

Шацких назвал желаемого соперника для Украины в плей-офф Лиги наций

Легендарный футболист хочет увидеть игру со сборной Шотландии

20 ноября 2024, 13:46 | Обновлено 20 ноября 2024, 14:02
2797
0
Шацких назвал желаемого соперника для Украины в плей-офф Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine.

Известный бывший футболист, а теперь главный тренер «Пахтакора» Максим Шацких поделился мнением о будущих соперниках сборной Украины:

Как вы можете оценить выступления сборной Украины в Лиге наций? Возможно, по 5-балльной шкале.

– Оценил бы в 5 баллов, если бы были на первом месте. А так, наверное, четвёрка.

– Как вы считаете, каковы перспективы сборной Украины в плей-офф, учитывая потенциальных соперников?

– В принципе, со всеми можно играть. Посмотрите, что происходит с Бельгией… Все игры проваливают, почти все проиграли. До мартовских матчей еще несколько месяцев, что будет за это время – непонятно. В настоящее время среди потенциальных соперников сборной Украины Бельгия выделяется только именем. Да, сборная Бельгии, но, как мы видим, в нынешней ситуации у них пока не выходит. Думаю, у них скоро будут изменения. Что касается других, Шотландия – разумеется, Венгрия – хорошая, крепкая команда, Сербия – тоже. Со всеми можно и нужно играть. Прошли такой путь… Я думаю, что все будет зависеть от кондиций в тот момент, когда будут проходить эти матчи.

– Лично вам с кем бы было интереснее увидеть сборную Украины?

– Наверное, с Шотландией. Было бы любопытно.

– Помните, как «Динамо» в этом году завелось на «Партизан» и разгромило его. Может быть, по этой же аналогии «сине-желтым» было бы лучше сыграть с сербами?

– Кто выпадет, тот и будет. Это такое дело… Без разницы, честно говоря. Кто немного сильнее, кто немного слабее.

Сборная Украины заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A. Соперником будет одна из четырех команд, занявших третьи места в топ-дивизионе: Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия.

Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне, штаб-квартире УЕФА. Украинская сборная первый матч проведет на условно домашней арене 20 марта 2025 года, а ответную игру – на выезде 23 марта.

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Микола Титюк Источник: Динамомания
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