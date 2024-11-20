Маркевич обратился к критикам Реброва после матча с Албанией
Специалист призвал прекратить критику
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич призвал футбольное сообщество прекратить критику Сергея Реброва и игроков национальной сборной Украины после победы над Албанией (2:1).
– После победы в Тиране наконец стихнет волна критики в адрес Реброва?
– Считаю, что вообще нужно меньше критиковать и тренера, и игроков. Я вижу по нашим ребятам, что они явно могут посильнее играть. А вся критика, которая льется из всех щелей… Есть, конечно, и конструктивная критика, но больше какой-то злостной. Так сил и вдохновения не прибавляет. Пора завершать критиковать, чтобы критиковать, – сказал Маркевич.
Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.
Ранее Мирон Маркевич поделился эмоциями от матча Албания – Украина.
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