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Сборная УКРАИНЫ
20 ноября 2024, 13:13 | Обновлено 20 ноября 2024, 13:15
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1

Маркевич обратился к критикам Реброва после матча с Албанией

Специалист призвал прекратить критику

20 ноября 2024, 13:13 | Обновлено 20 ноября 2024, 13:15
1201
1
Маркевич обратился к критикам Реброва после матча с Албанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич призвал футбольное сообщество прекратить критику Сергея Реброва и игроков национальной сборной Украины после победы над Албанией (2:1).

– После победы в Тиране наконец стихнет волна критики в адрес Реброва?

– Считаю, что вообще нужно меньше критиковать и тренера, и игроков. Я вижу по нашим ребятам, что они явно могут посильнее играть. А вся критика, которая льется из всех щелей… Есть, конечно, и конструктивная критика, но больше какой-то злостной. Так сил и вдохновения не прибавляет. Пора завершать критиковать, чтобы критиковать, – сказал Маркевич.

Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее Мирон Маркевич поделился эмоциями от матча Албания – Украина.

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Сергей Ребров Мирон Маркевич Лига наций сборная Украины по футболу Албания - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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pricolist
Немає нормальної гри - отримуйте критику? Що не так? Збірна повинна грати краще, але через тренерський штаб не робить цього.
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