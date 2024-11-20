Анатолий ТРУБИН: «Использовали свой шанс и продолжим борьбу»

Вратарь национальной сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал победу над Албанией (2:1) в матче 6-го тура Лиги наций:

«Важная победа. И для сборной, и для всех украинцев в этот день. Использовали свой шанс и продолжим борьбу для достижения цели. Спасибо нашим защитникам и болельщикам за веру в команду».

Подопечные Сергея Реброва квалифицировались в плей-офф Лиги наций, где они поборются за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.