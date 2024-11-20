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  4. «Для народа Украины». Звезда сборной Украины – о победе над Албанией
Лига наций
20 ноября 2024, 11:04 |
820
2

«Для народа Украины». Звезда сборной Украины – о победе над Албанией

Георгий Судаков прокомментировал положительный результат в Лиге наций

20 ноября 2024, 11:04 |
820
2
«Для народа Украины». Звезда сборной Украины – о победе над Албанией
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал победу над Албанией (2:1) в матче 6-го тура Лиги наций:

«Сегодняшний вечер был значительно больше, чем просто футбольный матч. Это о том, чтобы напомнить миру, что мы уже 1000 дней противостоим захватчику. Вот о чем наша страна: никогда не отступать.

Сегодня мы сделали это для народа Украины. Объединенные, мы выстоим и движемся к плей-офф. Слава Украине».

Подопечные Сергея Реброва квалифицировались в плей-офф Лиги наций, где они поборются за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 2
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New Zealander
Вже б давно завершилася ця війна перемогою України якби демократичні країни були б такими ж агресивним і сміливим як авторитарні країни і не жували соплі. Авторитарні країни у цій війні ескалюють і все роблять першими. Іран відправив Росії далекобійні Шахеди на 2000 кілометрів, в той час як Україна так і не отримала жодної зброї такої дальності. Реакції на це було нуль. Потім Північна Корея відправляє балістику Росії. Чи аналогічно відповіли союзники? - ні, балістики ми не отримали. Далі корейці відправляють свої війська воювати проти України. Що ми отримуємо в заміну? Війська НАТО? - ні. Спочатку нічого взагалі а після жування соплів дозвіл бити небагаточисельними Атакамсами по рашці. - Знову ж таки неадекватна реакція від союзників чи то просто партнерів, а не союзників. 1000 днів воюємо бо одні ескалюють, а інші займаються деескалацією, такі собі саллівани які думали що деескалація веде до швидшої розв'язки, а як виявилося вона лише затягує війну. Єдине правильне рішення, яке було - це ескалація. Сумно, що саллівани цього не розуміли. 
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