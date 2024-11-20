«Для народа Украины». Звезда сборной Украины – о победе над Албанией

Полузащитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал победу над Албанией (2:1) в матче 6-го тура Лиги наций:

«Сегодняшний вечер был значительно больше, чем просто футбольный матч. Это о том, чтобы напомнить миру, что мы уже 1000 дней противостоим захватчику. Вот о чем наша страна: никогда не отступать.

Сегодня мы сделали это для народа Украины. Объединенные, мы выстоим и движемся к плей-офф. Слава Украине».

Подопечные Сергея Реброва квалифицировались в плей-офф Лиги наций, где они поборются за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.