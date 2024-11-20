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  4. «Вопросов нет». Милевский защитил звезду Украины от критики Алиева
Лига наций
20 ноября 2024, 10:53 |
1472
0

«Вопросов нет». Милевский защитил звезду Украины от критики Алиева

Бывший игрок сборной высказался по поводу Александра Зинченко

20 ноября 2024, 10:53 |
1472
0
«Вопросов нет». Милевский защитил звезду Украины от критики Алиева
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Артем Милевский высказался об игре полузащитника Александра Зинченко в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1).

– Болельщики признали «Львом матча» Зинченко, но Алиев во время вашего стрима его критиковал и говорил, что не «понимает этого футболиста». Ваше мнение о нем?

– Лично я к Сане Зинченко нормально отношусь. Мы проводили с ним стримы во время ковида, было круто. С Владой у меня тоже хорошие отношения. Я не привык кого-то обсуждать, это меня в основном обсуждают. Могу сказать, что Саня – молодец! Он вышел сегодня и забил. Вопросов к нему нет. Пользуясь случаем, передаю ему и Владе привет. Скоро поеду в их ресторан в Киеве. С победой! Молодцы!

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина Артем Милевский Александр Зинченко Александр Алиев
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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