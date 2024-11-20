«Вопросов нет». Милевский защитил звезду Украины от критики Алиева

Бывший нападающий национальной сборной Украины Артем Милевский высказался об игре полузащитника Александра Зинченко в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1).

– Болельщики признали «Львом матча» Зинченко, но Алиев во время вашего стрима его критиковал и говорил, что не «понимает этого футболиста». Ваше мнение о нем?

– Лично я к Сане Зинченко нормально отношусь. Мы проводили с ним стримы во время ковида, было круто. С Владой у меня тоже хорошие отношения. Я не привык кого-то обсуждать, это меня в основном обсуждают. Могу сказать, что Саня – молодец! Он вышел сегодня и забил. Вопросов к нему нет. Пользуясь случаем, передаю ему и Владе привет. Скоро поеду в их ресторан в Киеве. С победой! Молодцы!