ВИДЕО. Джейми Варди с лопатой. Снежное развлечение на тренировке Лестера
Футболисты с большим удовольствием встретили тренировку в зимней атмосфере
37-летний английский форвард «Лестера» Джейми Варди решил повеселиться на тренировке команды, которая проходила на заснеженном поле.
Сначала капитан команды взял лопату в руки, и все подумали, что игрок хочет помочь персоналу убрать снег с искусственного газона. Но футболист оказался настоящим шутником. Он собрал снег лопатой, а затем бросил его в партнеров по команде.
Отрадно, что в команде царит хорошая атмосфера, и все игроки находятся в отличном настроении.
Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Он принимал участие в историческом сезоне Английской Премьер-Лиги 2015/16, когда «Лестер» стал чемпионом страны. Тогда Варди сыграл за «лис» 36 матчей и забил 24 гола.
После 11 туров АПЛ этого сезона «Лестер» занимает 15-е место.
Jamie Vardy: snow edition 🐐 ❄️ 😅 pic.twitter.com/LOgpDGdPRJ— Leicester City (@LCFC) November 19, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Винисиус, вероятно, покинет команду
Йожеф Сабо не сдерживал эмоций