ВИДЕО. Джейми Варди с лопатой. Снежное развлечение на тренировке Лестера

37-летний английский форвард «Лестера» Джейми Варди решил повеселиться на тренировке команды, которая проходила на заснеженном поле.

Сначала капитан команды взял лопату в руки, и все подумали, что игрок хочет помочь персоналу убрать снег с искусственного газона. Но футболист оказался настоящим шутником. Он собрал снег лопатой, а затем бросил его в партнеров по команде.

Отрадно, что в команде царит хорошая атмосфера, и все игроки находятся в отличном настроении.

Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Он принимал участие в историческом сезоне Английской Премьер-Лиги 2015/16, когда «Лестер» стал чемпионом страны. Тогда Варди сыграл за «лис» 36 матчей и забил 24 гола.

После 11 туров АПЛ этого сезона «Лестер» занимает 15-е место.