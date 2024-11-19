Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Джейми Варди с лопатой. Снежное развлечение на тренировке Лестера
Англия
19 ноября 2024, 18:24 | Обновлено 19 ноября 2024, 19:01
310
0

ВИДЕО. Джейми Варди с лопатой. Снежное развлечение на тренировке Лестера

Футболисты с большим удовольствием встретили тренировку в зимней атмосфере

19 ноября 2024, 18:24 | Обновлено 19 ноября 2024, 19:01
310
0
ВИДЕО. Джейми Варди с лопатой. Снежное развлечение на тренировке Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний английский форвард «Лестера» Джейми Варди решил повеселиться на тренировке команды, которая проходила на заснеженном поле.

Сначала капитан команды взял лопату в руки, и все подумали, что игрок хочет помочь персоналу убрать снег с искусственного газона. Но футболист оказался настоящим шутником. Он собрал снег лопатой, а затем бросил его в партнеров по команде.

Отрадно, что в команде царит хорошая атмосфера, и все игроки находятся в отличном настроении.

Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Он принимал участие в историческом сезоне Английской Премьер-Лиги 2015/16, когда «Лестер» стал чемпионом страны. Тогда Варди сыграл за «лис» 36 матчей и забил 24 гола.

После 11 туров АПЛ этого сезона «Лестер» занимает 15-е место.

По теме:
Netflix выпустит документальный фильм о Винисиусе Жуниоре в 2025 году
Конкурент Холанду. Арсенал планирует переговоры с агентом звезды Ювентуса
Трансфер возможен уже в январе. На Мудрика есть несколько претендентов
Джейми Варди чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер тренировка lifestyle
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Футбол | 19 ноября 2024, 08:32 8
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер

Винисиус, вероятно, покинет команду

«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
Футбол | 19 ноября 2024, 10:56 4
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда

Йожеф Сабо не сдерживал эмоций

Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Футбол | 19.11.2024, 06:23
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Футбол | 19.11.2024, 11:00
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Как обыграть Албанию? Соперник сборной Украины проиграл 2 раза за 2 года
Футбол | 19.11.2024, 16:29
Как обыграть Албанию? Соперник сборной Украины проиграл 2 раза за 2 года
Как обыграть Албанию? Соперник сборной Украины проиграл 2 раза за 2 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
18.11.2024, 20:31 15
Футбол
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 15
Футбол
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
18.11.2024, 07:48 4
Футбол
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 6
Футбол
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 30
Футбол
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
18.11.2024, 10:22 2
Футбол
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
18.11.2024, 16:12 1
Бокс
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
19.11.2024, 07:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем